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台股短短一周多已出現三次漲跌逾千點行情 科技高息ETF抗震能力最強

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股大盤最近暴漲暴跌，彷彿大怒神。在上沖下洗的行情中，台股市值型ETF跟著震盪起伏，反而是高股息ETF顯得穩健，尤其是科技高息ETF更展現抗震能力，今年來的表現也能打敗大盤。

台股在短短一周多，已經歷三次千點行情的洗禮，7月17日（周五）大跌2,953點（跌幅6.4%），21日（周二）大漲1,783點（漲幅4.2%），24日（周五）又急跌1,195點（跌幅2.6%）。

大盤出現大怒神行情波動，台股ETF績效也是起起伏伏。CMoney統計，在原型台股ETF中，24日單日與近一周都正報酬的ETF僅八檔，有七檔都是高股息ETF，其中以群益科技高息成長（00946）上周漲5.8%最優。

其次，大華優利高填息30（00918）上周漲4.8%、台新永續高息中小（00936）漲4.3%。另外，統一台灣高息動能（00939）、FT臺灣永續高息（00961）也都有3.3%以上的周漲幅，全都打敗大盤同期間2.3%的漲幅。

如果將時間拉長到今年以來，則仍以群益科技高息成長大漲62.8%最強，其次是大華優利高填息30漲53.5%、統一台灣高息動能漲53%，都打敗大盤同期間50.7%的漲幅。

群益科技高息成長經理人洪祥益指出，短線大盤仍受美伊衝突、大型雲端服務供應商財報與資本支出計畫、聯準會（Fed）利率會議所牽動。不過，AI相關科技產業及供應鏈持續成為台股成長的主要動能，中長線仍看好基本面強勁的AI概念類股，在市場雜音釐清與凌亂籌碼沉澱後，帶動台股持續上攻。

法人建議，在面對盤勢波動時，科技高息ETF擁有較佳的抗震力，也能兼顧收益，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期，投資人可利用回檔時適度配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股

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