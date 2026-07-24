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大華銀投信：三大核心利多持續看好科技市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華美國MAG7+ETF（009815）經理人郭修誠表示，隨著生成式AI產業快速發展，科技股未來持續看好，尤其當前科技股市場目前具備三大核心利多。

郭修誠指出，科技股三大核心利多為：

第一、超大型雲端業者（CSP）資本支出持續擴張。微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google、Meta等科技七巨頭對AI基礎建設的資本支出（CapEx）維持強勁成長。雲端巨頭將資金大量砸向AI伺服器與晶片，直接帶動輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）與台積電（2330）（TSMC）的營收與訂單能見度延伸至未來數季。

第二、「軟硬兼備」全覆蓋，享受AI變現期紅利。AI發展正由「硬體鋪設期」逐步邁向「軟體與終端應用期」。009815既擁抱硬體龍頭（輝達、台積電），又涵蓋擁有龐大用戶生態系與雲端服務的軟體巨擘（微軟、蘋果、Meta、Alphabet）。無論產業重心偏向硬體算力還是軟體變現，均能穩抓成長契機。

第三、「市值加權」大者恆大，護城河極深。由於AI技術研發與大模型訓練成本高昂，形成了極高的競爭壁壘。009815採用市值加權機制，能自動將資金聚焦於營運最穩健、現金流最充沛的科技霸主。在面對市場波動時，巨頭企業具備更強的抗風險能力與股價修復速度。

郭修誠指出，科技股中長期受惠於生成式AI落地與硬體升級循環，若看好全球AI產業長線成長，009815透過一檔ETF打包「美股七雄 + 台積電」的策略，是投資人參與AI產業爆發期的極佳工具。

郭修誠表示，009815採用「70%科技七巨頭（Mag 7）+ 30%大型衛星科技股與ADR（含台積電ADR、博通等）」的獨特架構。相比一般集中美股本國企業的科技ETF，009815特別將台積電ADR納入成分股，成功實現從「AI晶片代工（算力基礎）到伺服器與硬體，再延伸至雲端巨頭與軟體應用」的全產業鏈覆蓋。此外，其經理費僅為0.30%，能大幅降低投資人的長期持有成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

博通 輝達 Google

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