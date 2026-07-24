台股再挫千點！8檔ETF爆量搶買 00406A近一周漲4.3%奪冠
台股在本周跌深反彈後，受到地緣政治風險升溫影響，今日再度重挫逾千點。
法人表示，目前市場仍充斥諸多不確定因素，短線反彈力道相對有限，櫃買指數表現也呈現跌多漲少。在市場氣氛趨於保守的情況下，預期大盤短期內仍將維持高檔震盪格局。
不過，ETF成交量依舊維持高檔，顯示散戶逢低承接意願仍相當積極。
本週共有8檔台股原型ETF成交量超過30萬張，分別為主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、主動復華未來50（00991A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動中信台灣收益（00406A）及元大高股息（0056）。
8檔成交量較大的ETF中，近一周績效以主動中信台灣收益（00406A）表現最佳，漲幅達4.3%；主動統一台股增長（00981A）亦上漲4.2%。
反觀主動復華未來50（00991A）與元大高股息（0056），近一周績效則呈現下跌。
主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，中東地緣政治風險持續升溫，加上市場靜待科技巨頭財報出爐，觀望氣氛濃厚。
不過，Google母公司Alphabet最新財報顯示，其雲端業務成長優於市場預期，且宣布上調今年資本支出，有助提振AI相關供應鏈後市表現。
張書廷進一步指出，市場看好IC設計龍頭聯發科有望取得更多來自Google的ASIC訂單，因此月底即將登場的法說會備受關注，投資人將聚焦管理層是否進一步上修ASIC業務成長展望，以及AI相關需求是否持續增溫，作為觀察台股科技股後市的重要風向球。
除此之外，主動式ETF持股比重較高的個股，包括聯發科、台達電、聯電、欣興及國巨等，將於未來兩周陸續召開法說會。
法人表示，相關企業對AI需求前景、資本支出及獲利展望的看法，將成為市場關注焦點，並直接影響投資人對台股評價水準的信心，進而牽動台股能否維持目前相對偏高的本益比水準。
|代號
|ETF名稱
|本周成交量（張）
|近一周
|00406A
|主動中信台灣收益
|383,849
|4.3%
|00981A
|主動統一台股增長
|979,250
|4.2%
|009816
|凱基台灣TOP50
|720,984
|3.1%
|00405A
|主動富邦台灣龍耀
|402,913
|1.7%
|0050
|元大台灣50
|725,724
|1.5%
|00403A
|主動統一升級50
|1,463,389
|1.2%
|0056
|元大高股息
|346,731
|-1.1%
|00991A
|主動復華未來50
|598,228
|-2.4%
資料來源：CMoney，統計至2026/7/24，成交量統計區間：2026/7/20-2026/7/24。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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