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台股再挫千點！8檔ETF爆量搶買 00406A近一周漲4.3%奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股24日收盤下跌1,195.97點。聯合報系資料照
台股24日收盤下跌1,195.97點。聯合報系資料照

台股在本周跌深反彈後，受到地緣政治風險升溫影響，今日再度重挫逾千點。

法人表示，目前市場仍充斥諸多不確定因素，短線反彈力道相對有限，櫃買指數表現也呈現跌多漲少。在市場氣氛趨於保守的情況下，預期大盤短期內仍將維持高檔震盪格局。

不過，ETF成交量依舊維持高檔，顯示散戶逢低承接意願仍相當積極。

本週共有8檔台股原型ETF成交量超過30萬張，分別為主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、主動復華未來50（00991A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動中信台灣收益（00406A）及元大高股息（0056）。

8檔成交量較大的ETF中，近一周績效以主動中信台灣收益（00406A）表現最佳，漲幅達4.3%；主動統一台股增長（00981A）亦上漲4.2%。

反觀主動復華未來50（00991A）與元大高股息（0056），近一周績效則呈現下跌。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，中東地緣政治風險持續升溫，加上市場靜待科技巨頭財報出爐，觀望氣氛濃厚。

不過，Google母公司Alphabet最新財報顯示，其雲端業務成長優於市場預期，且宣布上調今年資本支出，有助提振AI相關供應鏈後市表現。

張書廷進一步指出，市場看好IC設計龍頭聯發科有望取得更多來自Google的ASIC訂單，因此月底即將登場的法說會備受關注，投資人將聚焦管理層是否進一步上修ASIC業務成長展望，以及AI相關需求是否持續增溫，作為觀察台股科技股後市的重要風向球。

除此之外，主動式ETF持股比重較高的個股，包括聯發科、台達電、聯電、欣興及國巨等，將於未來兩周陸續召開法說會。

法人表示，相關企業對AI需求前景、資本支出及獲利展望的看法，將成為市場關注焦點，並直接影響投資人對台股評價水準的信心，進而牽動台股能否維持目前相對偏高的本益比水準。

代號ETF名稱本周成交量（張）近一周
00406A主動中信台灣收益383,8494.3%
00981A主動統一台股增長979,2504.2%
009816凱基台灣TOP50720,9843.1%
00405A主動富邦台灣龍耀402,9131.7%
0050元大台灣50725,7241.5%
00403A主動統一升級501,463,3891.2%
0056元大高股息346,731-1.1%
00991A主動復華未來50598,228-2.4%

資料來源：CMoney，統計至2026/7/24，成交量統計區間：2026/7/20-2026/7/24。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益

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