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美伊衝突升溫、軍工龍頭財報亮眼 00965等主題ETF逆勢走揚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

美國總統川普再釋強硬訊號，美伊情勢未見和緩訊號，加上Google特斯拉Tesla）財報引發 AI 變現疑慮，資金轉向關注軍工、航運、電力、生技等題材，24日台股重挫千點，而元大航太防衛科技（00965）、野村全球航運龍頭（00960）、台新美國電力基建（009805）等逆勢走揚，展現抗震能力。

AI概念股再陷修正，24日盤面由半導體、主動式ETF領跌，不過包括野村全球龍頭航運、群益那斯達克生技（00678）、台新美國電力基建、元大航太防衛科技等八檔主題式ETF，仍力守紅盤，漲幅介於1.64%至0.09%之間。

法人分析，中東戰事再升級，美伊撕毀停火協議，加上葉門青年運動組織在紅海攻擊沙烏地阿拉伯油輪，持續凸顯地緣政治風險常態化與戰爭開始即難結束的現狀，也帶動各國國防預算持續創下新高。

全球兩大國防承包商洛克希德馬丁、RTX，23日公布第2季營收雙雙繳出破200億美元的強勁成績單，再加上在手的訂單皆創下歷史新高，帶動股價同步走強，其中，洛克希德馬丁23日盤中一度大漲逾12%，創2020年以來最大單日漲幅。

元大航太防衛科技為全台唯一全球航太、軍工與防衛科技產業鏈，成分股涵蓋美國、歐洲、日本及南韓等主要國防工業強國之龍頭企業，布局涵蓋無人機、飛彈、防空系統、軍用電子及太空科技等關鍵領域，預期將高度受惠未來軍工產業長多格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Tesla Google 特斯拉

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