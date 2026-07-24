科技巨頭瘋搶算力！玉山投信剖析「算力即收入」內幕：009827囊括三本柱8/10起募集開跑

隨著生成式AI與代理式AI（Agentic AI）迅速普及，全球科技巨頭正掀起一股前所未有的算力搶奪戰。玉山投信引述輝達（Nvidia）、OpenAI與SpaceX等產業領袖觀點指出，「算力」已成為未來最稀缺的資源，黃仁勳更提出「算力就是收入、算力就是利潤」的概念，顯示當前市場競爭焦點已從AI模型本身，轉向背後支撐運作的算力與基礎設施。

玉山投信表示，日常使用ChatGPT或Gemini等工具生成圖片與搜尋時，每一次運算背後都伴隨著龐大的資源消耗，其耗電量甚至是傳統搜尋的五倍之多。

隨著AI應用不再只是簡單問答，而是進化到能夠獨立規劃行程的「代理式AI」，乃至走出電腦進入實體應用的自駕車與機器人等「物理AI」，整體Token（算力單位）使用量將呈現指數級成長。

玉山投信進一步說明，根據研究數據統計，全球AI代理市場規模預估將從今年的115億美元，大幅成長至2034年的2,360億美元，成長幅度高達20倍。

這樣的需求大爆發，也促使Google、微軟等科技巨頭瘋狂儲備算力，因為在AI時代「不投入的成本比投入還要高得多」，只要慢一步就可能失去市場主導權。

為了協助投資人精準卡位趨勢，玉山投信宣布將於8月10日至8月14日正式募集國內首檔聚焦全球算力產業的玉山未來全球算力ETF（009827）。該檔ETF聚焦「算力三本柱」：

擔綱大腦運算功能的「AI科技」（半導體、記憶體）

如同心臟血液的「AI基礎建設」（數據中心、電力、散熱）

延伸數據傳輸的「太空衛星」（低軌衛星、太空算力） 精選全球50檔算力龍頭企業。

玉山投信補充，電力供應與散熱效率是算力能否穩定的關鍵，而太空產業與低軌衛星則能解決地球資源不足的瓶頸，因此科技、基建與太空三大領域缺一不可。

據歷史數據顯示，全球算力指數自2021年至今年5月底，累積總報酬率達245%、年化報酬率高達26%，展現出極具強韌的成長動能。

值得注意的是，玉山投信特別提到，009827設計了「Fast Entry（快速納入）」機制，除了每半年定期審查外，若有符合資格的新上市（IPO）、直接上市或分拆上市企業，可在每年2月與8月提前納入成分股，讓投資人有機會提前布局如SpaceX、OpenAI等具備潛力的算力巨頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。