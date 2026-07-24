快訊

郭台銘爆情陷女球友！當初是他促成豪門姻緣「曾馨瑩是公認的仙女」

MLB／老虎賺了？3年前用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6

中職傳奇捕手報考郵局！臉書曝心聲：熱情很美 但生活很真實

聽新聞
0:00 / 0:00

科技巨頭瘋搶算力！玉山投信剖析「算力即收入」內幕：009827囊括三本柱8/10起募集開跑

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山投信指出算力已成為全球科技巨頭的核心資源，並介紹國內首檔聚焦全球算力產業的「玉山未來全球算力ETF（009827）」，主打完整布局AI科技、基建與太空衛星三大領域。記者曾吉松／攝影
玉山投信指出算力已成為全球科技巨頭的核心資源，並介紹國內首檔聚焦全球算力產業的「玉山未來全球算力ETF（009827）」，主打完整布局AI科技、基建與太空衛星三大領域。記者曾吉松／攝影

隨著生成式AI與代理式AI（Agentic AI）迅速普及，全球科技巨頭正掀起一股前所未有的算力搶奪戰。玉山投信引述輝達（Nvidia）、OpenAI與SpaceX等產業領袖觀點指出，「算力」已成為未來最稀缺的資源，黃仁勳更提出「算力就是收入、算力就是利潤」的概念，顯示當前市場競爭焦點已從AI模型本身，轉向背後支撐運作的算力與基礎設施。

玉山投信表示，日常使用ChatGPT或Gemini等工具生成圖片與搜尋時，每一次運算背後都伴隨著龐大的資源消耗，其耗電量甚至是傳統搜尋的五倍之多。

隨著AI應用不再只是簡單問答，而是進化到能夠獨立規劃行程的「代理式AI」，乃至走出電腦進入實體應用的自駕車與機器人等「物理AI」，整體Token（算力單位）使用量將呈現指數級成長。

玉山投信進一步說明，根據研究數據統計，全球AI代理市場規模預估將從今年的115億美元，大幅成長至2034年的2,360億美元，成長幅度高達20倍。

這樣的需求大爆發，也促使Google、微軟等科技巨頭瘋狂儲備算力，因為在AI時代「不投入的成本比投入還要高得多」，只要慢一步就可能失去市場主導權。

為了協助投資人精準卡位趨勢，玉山投信宣布將於8月10日至8月14日正式募集國內首檔聚焦全球算力產業的玉山未來全球算力ETF（009827）。該檔ETF聚焦「算力三本柱」：

擔綱大腦運算功能的「AI科技」（半導體、記憶體）
如同心臟血液的「AI基礎建設」（數據中心、電力、散熱）
延伸數據傳輸的「太空衛星」（低軌衛星、太空算力）

精選全球50檔算力龍頭企業。

玉山投信補充，電力供應與散熱效率是算力能否穩定的關鍵，而太空產業與低軌衛星則能解決地球資源不足的瓶頸，因此科技、基建與太空三大領域缺一不可。

據歷史數據顯示，全球算力指數自2021年至今年5月底，累積總報酬率達245%、年化報酬率高達26%，展現出極具強韌的成長動能。

值得注意的是，玉山投信特別提到，009827設計了「Fast Entry（快速納入）」機制，除了每半年定期審查外，若有符合資格的新上市（IPO）、直接上市或分拆上市企業，可在每年2月與8月提前納入成分股，讓投資人有機會提前布局如SpaceX、OpenAI等具備潛力的算力巨頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009827玉山未來全球算力 ETF AI

延伸閱讀

統一00411A！抓住下一波科技巨星…經理人揭密「前沿選股」策略

買0056都勝過VT投資全世界？數據揭台股最慘20年年化僅1.89％：輸給定存還全押嗎

ETF越跌越買真的會是台股定海神針？專家示警：ETF買盤撐住反而小心隱藏死亡螺旋

台股大跌逾千點！陳重銘預估第3季走勢：4萬2至4萬8區間盤整

相關新聞

科技巨頭瘋搶算力！玉山投信剖析「算力即收入」內幕：009827囊括三本柱8/10起募集開跑

科技巨頭紛紛投入算力搶奪戰，玉山投信將於8月10日至14日募集首檔聚焦全球算力產業的ETF（009827）。分析指出，算力已成為未來關鍵資源，預測AI代理市場將從115億美元增長至2,360億美元。

問就是正2？股添樂示警「大盤高殖利率優勢不在」：買盤爆量恐面臨雙重耗損

台股加權指數衝上45000點大關，帶動槓桿型ETF熱潮，市場甚至吹起「問就是買正二」的投資風氣。 財經Youtuber股添樂對此發出警訊，直言槓桿型ETF（如元大台灣50正二，00631L）過去得天獨厚的「甜蜜優勢」正隨著台股環境改變而逐漸消失。若投資人盲目跟風，在當前市場環境下恐面臨嚴重的波動耗損與轉倉成本。

買0056都勝過VT投資全世界？數據揭台股最慘20年年化僅1.89％：輸給定存還全押嗎

台股過去59.5年年化報酬率達12.56%，然而過去20年的報酬表現卻不佳，年化僅1.89%。在8764個持有日中，有9.65%的機率報酬低於300%，且高達36.88%情況未達翻倍，甚至輸給定存。投資全世界或許更具吸引力。

科技巨頭搶蓋資料中心！玉山投信點出「算力不夠用」痛點：009827卡位3兆美金商機

科技巨頭如Google與微軟正積極擴建資料中心，以應對AI發展帶來的算力需求，市場預測到2030年相關支出將突破3兆美元。玉山投信指出，目前產業面臨算力不足的挑戰，並計劃推出全球算力ETF（009827）。

台股跌近3000點那天就進場！黃鐙輝曝買0050、006208：有種一直跌就一直買

黃鐙輝在台股重挫3,000點時開始進場，採取定期定額策略，購買0050和006208等ETF。他表示會在股價破百時分批布局，並強調避免盲目跟風，保持穩健投資心態。

美股震盪不減投資熱度 00988A近一月、近一周新增發行張數居冠

近期受美股科技股回檔影響，以及國際局勢等因素影響，市場波動明顯升溫，主要指數震盪整理。觀察主動式海外股票型ETF新增發行張數，反而出現「逆風買進」的趨勢，顯示即便市場短線震盪，投資人仍持續透過主動式ETF掌握全球股市長線投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。