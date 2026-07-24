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問就是正2？股添樂示警「大盤高殖利率優勢不在」：買盤爆量恐面臨雙重耗損

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
股添樂指出，台股高點環境下正2ETF的逆價差紅利已消失，若再遇高波動與正價差轉倉，投資人恐面臨雙重耗損。聯合報系資料照
股添樂指出，台股高點環境下正2ETF的逆價差紅利已消失，若再遇高波動與正價差轉倉，投資人恐面臨雙重耗損。聯合報系資料照

台股加權指數衝上45000點大關，帶動槓桿型ETF熱潮，市場甚至吹起「問就是買正二」的投資風氣。

財經Youtuber股添樂對此發出警訊，直言槓桿型ETF（如元大台灣50正二，00631L）過去得天獨厚的「甜蜜優勢」正隨著台股環境改變而逐漸消失。若投資人盲目跟風，在當前市場環境下恐面臨嚴重的波動耗損與轉倉成本。

股添樂分析，正二ETF追蹤的是「單日兩倍」報酬而非長期累積報酬，最適合「連續單邊上漲」且「低波動」的行情。

過去台股具備4%至5%的高殖利率，每逢除權息旺季，加權指數大幅蒸發，使得台指期貨長期呈現「逆價差」。

正二ETF因持有大量台指期貨，每期換倉時皆能執行「賣高買低」來賺取價差，這筆油水正好能抵消每日發生的波動耗損。

然而，兩大關鍵轉折已打破這項優勢。

首先，隨著台股站上高點，大盤殖利率已驟降至1.7%左右；其次，全台四大正二ETF合計持有逾7萬口台指期貨，龐大的買盤硬生生將市場推向「正價差」。

股添樂強調，現在正二ETF換倉已從昔日的「賣高買低」變成「賣低買高」，不僅無法補貼耗損，每個月還要倒貼轉倉成本。

此外，市場波動顯著放大也是一大隱憂。

股添樂統計，今年台股單日波動超過2%的天數顯著增加，平均每兩天就會出現一次，高波動對槓桿型商品淨值的侵蝕極為劇烈。

股添樂總結，若台股無法再延續低波動的單邊暴漲行情，轉為高檔震盪或盤整，正二ETF將同時面臨「正價差轉倉損耗」與「波動扣損」雙重打擊。

他建議投資人下半年操作應更為謹慎，切勿盲目開槓桿，以免在高檔承受不必要的資產耗損。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

加權指數 台股 00631L元大台灣50正2 00685L群益臺灣加權正2 0050元大台灣50

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