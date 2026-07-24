買0056都勝過VT投資全世界？數據揭台股最慘20年年化僅1.89％：輸給定存還全押嗎

台股大盤從1967年開盤至2026年6月30日總共59.5年，歷經16063個交易日。

59.5年的年化報酬率是多少呢？

嗯，驚人的12.56%。

5.8年左右翻一倍

這樣子的報酬率，別說屌打全世界，美國也被踩在地上狠狠摩擦。

所以一堆人認為投資全世界（如VT）是很愚蠢的，尤其那位KD大叔狂蹭VT，說連元大高股息（0056）都贏VT之類，誇讚長期持有元大台灣50（0050）的好巴拉巴拉。

但你真的認為台股真的以後年年過年，每5年就讓你資產翻倍嗎？這裡我就不講安心大叔過去是用KD進出0050。反正他現在也不承認，把書拿給他，可能也會說那不是他寫的。

我就問你真的以後天天過年

每6年就翻倍

你真的信嗎？

那你認為持有20年你的資產應該要翻幾倍。以6年翻倍來算，可以翻三次。

投入100萬來說：

第一次是200萬 第二次是400萬 第三次是800萬

未來20年你真的認為會讓你變成800萬以上嗎？

我們來算一下過去59.5年的20年滾動報酬率來看吧。（簡單來說就是你隨便在某一天投入20年後會有多少報酬率。）

1.總共有8764個投入日子 2.有312個日子總報酬不到100%，就是20年後也沒有翻倍，年化報酬率最低甚至只有1.89%（20年總報酬只有45.19%），別說翻倍，連定存都輸

別忘了早期台灣定存利率不低

我剛出社會時定存利率有4趴

3.我們常常會以預期股市約10年會翻1倍，20年會再翻1倍，等於總報酬率要300%

但很不幸的，台股在8764個持有20年的日子裡，有846個日子總報酬是低於300%的，也就是有9.65%機率你持有20年，但總報酬是低於300%，並且還高達36.88%（312/846）機率會讓你總報酬低於100%（輸給定存。）

你知道為什麼我要投資VT 投資全世界了嗎？

我當然知道近年來台股很瘋，這10年都是全世界的前段班，不但贏全世界贏美國，幾乎都在前5名。但你認為未來也是如此呢？

當然你可以賭賭看，我沒意見。

但你要想一下，人生有幾個20年讓你賭賭看？

我是俗辣，不敢賭啦。

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