美股震盪不減投資熱度 00988A近一月、近一周新增發行張數居冠

近期受美股科技股回檔影響，以及國際局勢等因素影響，市場波動明顯升溫，主要指數震盪整理。觀察主動式海外股票型ETF新增發行張數，反而出現「逆風買進」的趨勢，顯示即便市場短線震盪，投資人仍持續透過主動式ETF掌握全球股市長線投資機會。

根據CMoney資料顯示，截至7月24日，近一月主動式海外股票型ETF新增發行張數排名前三名包含：主動統一全球創新（00988A）、主動群益美國增長（00997A）、主動元大AI新經濟（00990A），分別有65.95萬、30.50萬、27.70萬新增張數。

其中00988A不僅近一月新增發行張數大幅領先同類商品，近一周新增發行張數為8.95萬張，為同類型ETF中買氣最旺，備受投資人青睞。

展望後市，主動統一全球創新經理人陳意婷表示，近期全球股市漲多回檔、波動加劇，主要受到韓股去槓桿效應蔓延至全球科技股、美伊戰事反覆，以及美國期中選舉不確定性等因素影響，預期期中選舉前，市場仍有波動，建議投資人可把握震盪分批布局；待選後不確定因素逐步消退，搭配AI投資浪潮延續及年底估值切換，全球股市將有望重拾漲勢。

投資布局上，陳意婷建議，可持續關注估值已適度修正、且獲利具上修空間的相關供應鏈，以及電源管理、先進封裝等，可幫助CSP提高單位資本支出的產出效率等關鍵供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。