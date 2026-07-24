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科技巨頭搶蓋資料中心！玉山投信點出「算力不夠用」痛點：009827卡位3兆美金商機

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山投信指出全球科技巨頭為因應AI發展積極建設資料中心，預估2030年相關資本支出將突破3兆美元，並推出國內首檔玉山未來全球算力ETF（009827）搶攻相關商機。圖／中央社
玉山投信指出全球科技巨頭為因應AI發展積極建設資料中心，預估2030年相關資本支出將突破3兆美元，並推出國內首檔玉山未來全球算力ETF（009827）搶攻相關商機。圖／中央社

隨著Google、微軟（Microsoft）與Meta等全球科技巨頭近期紛紛擴大建設資料中心，市場一度笑稱科技巨頭是否集體轉行搞房地產。

對此，玉山投信指出，這些巨頭實際上是在為AI的未來進行全面準備，全球AI發展已正式進入「算力戰爭」的時代，且AI越聰明，所需的算力資源就越為龐大。

根據市場機構預估，到了2030年，全球AI相關資本支出將突破3兆美元大關，科技巨頭皆在加速布局算力基礎建設；然而，玉山投信也點出當前產業面臨的關鍵問題「算力嚴重不夠用」。

除資料中心用電量持續飆升外，高階GPU與AI晶片供不應求，甚至連電力本身都已成為最稀缺的資源。

針對希望參與這波AI浪潮的投資人，玉山投信表示，看好AI發展就必須參與支撐AI運作的核心算力，並宣布即將於8月10日推出國內首檔聚焦全球算力產業的玉山未來全球算力ETF（009827），協助投資人掌握相關產業成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009827玉山未來全球算力 Meta Google ETF

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