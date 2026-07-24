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台股跌近3000點那天就進場！黃鐙輝曝買0050、006208：有種一直跌就一直買

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人黃鐙輝出席節目首映會時搭上台股大盤震盪話題，透露自己在台股先前大跌近3,000點時便持續進場，並以不借錢、量力而為的方式幫小孩定期定額分批布局0050與006208。記者沈昱嘉／攝影
藝人黃鐙輝出席節目首映會時搭上台股大盤震盪話題，透露自己在台股先前大跌近3,000點時便持續進場，並以不借錢、量力而為的方式幫小孩定期定額分批布局0050與006208。記者沈昱嘉／攝影

台視最新實境旅遊節目《雙星家遊團》將於7月25日正式播出，23日王彩樺、路昀熙、哈孝遠、阿Q、黃鐙輝與阿寶出席首映記者會。當時適逢台北股市早盤一度突破45,000點大關，黃鐙輝受訪時也搭上大盤熱潮，大方分享自己的獨門投資心法。

談到近期台股的劇烈波動，黃鐙輝笑稱自己在當初大盤重挫3,000點那天就已經開始進場，直言「一直在跌我就一直在買」他表示，自己的策略主要是針對指數大盤（市值型ETF）進行定期定額與分批小量買進，並強調投資必須看個人的「口袋深度」。若資金有數億元，一次買100萬元算少；但若手頭只有數十萬元，一次買5,000元即可，切忌盲目跟風詢問他人的購買金額。

黃鐙輝透露，這次大盤拉回時，他就選擇逢低布局元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）等市值型ETF，各買一張金額約在十幾至二十萬元，採取「慢慢買」的步調。

針對幫小朋友存股的規劃，他分享目前0050的進場點是設定在「破百」開始買，先前股價掉到九十幾元時他就在等候布局，甚至笑稱若未來股價繼續往下走，將採取「破90買、破80買、破70繼續買」的策略，只要有種一直破，他就一直買。

黃鐙輝表示幫小孩存的這筆錢短期內完全不會去動用，因此即便面對市場波動，也能保持平常心穩健布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 黃鐙輝 大盤

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黃鐙輝在台股重挫3,000點時開始進場，採取定期定額策略，購買0050和006208等ETF。他表示會在股價破百時分批布局，並強調避免盲目跟風，保持穩健投資心態。

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一名投資人在Dcard發文表示，近期趁台股震盪加碼群益臺灣加權正2（00685L），手上仍持有數張0050，考慮是否將部位全部轉往正二，並強調只會在股價10元開頭時加碼，打算買進後長期持有，他目前持有00685L共20萬股，平均成本約11.92元，市價約11.38元，帳面虧損逾11萬元、報酬率約負4.79%，引發網友熱議。

美股ETF 人氣直直升

近期全球股市震盪加劇，投資人布局海外市場熱度未減。根據最新統計，本月以來共有14檔海外股票ETF受益人數增加逾千人，其中以美國相關ETF最受投資人青睞，資金持續看好美國科技股與大型權值股的中長期成長潛力，逢回加碼意願依舊強勁。

八檔台股ETF 規模創高

近期台股大漲大跌表現震盪，台股ETF整體規模也跟著起伏，不過仍有八檔台股ETF規模領先創高。其中，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2、兆豐台灣晶圓製造、永豐台灣ESG、玉山市值動能50、凱基台灣TOP50等六檔，不僅規模創高，今年以來的報酬都逾50%。

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