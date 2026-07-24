台股跌近3000點那天就進場！黃鐙輝曝買0050、006208：有種一直跌就一直買

台視最新實境旅遊節目《雙星家遊團》將於7月25日正式播出，23日王彩樺、路昀熙、哈孝遠、阿Q、黃鐙輝與阿寶出席首映記者會。當時適逢台北股市早盤一度突破45,000點大關，黃鐙輝受訪時也搭上大盤熱潮，大方分享自己的獨門投資心法。

談到近期台股的劇烈波動，黃鐙輝笑稱自己在當初大盤重挫3,000點那天就已經開始進場，直言「一直在跌我就一直在買」他表示，自己的策略主要是針對指數大盤（市值型ETF）進行定期定額與分批小量買進，並強調投資必須看個人的「口袋深度」。若資金有數億元，一次買100萬元算少；但若手頭只有數十萬元，一次買5,000元即可，切忌盲目跟風詢問他人的購買金額。

黃鐙輝透露，這次大盤拉回時，他就選擇逢低布局元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）等市值型ETF，各買一張金額約在十幾至二十萬元，採取「慢慢買」的步調。

針對幫小朋友存股的規劃，他分享目前0050的進場點是設定在「破百」開始買，先前股價掉到九十幾元時他就在等候布局，甚至笑稱若未來股價繼續往下走，將採取「破90買、破80買、破70繼續買」的策略，只要有種一直破，他就一直買。

黃鐙輝表示幫小孩存的這筆錢短期內完全不會去動用，因此即便面對市場波動，也能保持平常心穩健布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。