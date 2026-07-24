八檔台股ETF 規模創高

近期台股大漲大跌表現震盪，台股ETF整體規模也跟著起伏，不過仍有八檔台股ETF規模領先創高。其中，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2、兆豐台灣晶圓製造、永豐台灣ESG、玉山市值動能50、凱基台灣TOP50等六檔，不僅規模創高，今年以來的報酬都逾50%。

法人表示，雖然大盤近來高檔震盪，不過基本面具有企業獲利成長支撐，不少投資人趁大幅回檔買入正2 ETF。群益投信台股ETF研究團隊表示，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益指出，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。

整體而言，台股正2商品可以分長線與短線操作策略，長線投資上建議以部分資金定期投入，不建議一次全押的方式；而短線上的投資人應避免盲目追價，較合適的策略是在指數回測月線、季線附近支撐時，尋找籌碼進一步沉澱後的逢低布局機會。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，從基本面觀察，台股的獲利預期仍持續在上修，今年的EPS預期成長甚至達72%、明年預計仍有雙位數成長。在基本面健康的態勢下，台股加權指數在跌破季線後已重新站回，市場評價面逐步回歸合理區間，投資人可逢低分批布局。建議投資人以長期投資角度，運用時間平衡短期市場跌勢，逐步累積個人投資部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。