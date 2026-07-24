美股ETF 人氣直直升

近期全球股市震盪加劇，投資人布局海外市場熱度未減。根據最新統計，本月以來共有14檔海外股票ETF受益人數增加逾千人，其中以美國相關ETF最受投資人青睞，資金持續看好美國科技股與大型權值股的中長期成長潛力，逢回加碼意願依舊強勁。

觀察投信發行的海外股票ETF於7月以來受益人增減概況，共計有14檔產品之受益人增加超過千人，當中又以美股ETF占據七席最受青睞，包括：群益美國科技巨頭、群益S&P 500、國泰費城半導體、主動群益美國增長、聯邦美國金融創新、富邦NASDAQ、兆豐洲際半導體。

群益美國科技巨頭（009824）經理人李晉含表示，近期科技股出現回檔，但並非基本面有疑慮，而是去槓桿、資金獲利了結所致。中長期來看，美國科技大廠仍舊繳出亮眼營收表現，且在AI需求開始大量變現後，更有助於化解AI泡沫化的疑慮。

整體來看，李晉含分析，隨著AI需求強勁，科技大廠持續增加資本支出，也進而形成AI經濟循環，帶動其他科技潛力股之發展，故仍看好美國科技股中長期表現，相關ETF更是投資人可多運用，掌握美國科技成長行情、卡位AI兆元商機的投資利器。

聯邦投信表示，隨著數位支付普及、金融機構深化導入生成式AI、穩定幣監管法制化，及資產代幣化（RWA）技術突破，全球金融業正加速從傳統營運模式蛻變為數位金融生態圈。金融業競爭核心已轉向科技應用與創新服務，相關受惠企業在產業結構性轉型下，長線成長動能值得關注。

此外，立法院6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，正式建立我國虛擬資產服務及穩定幣發行管理制度，象徵台灣數位金融監理邁入新里程碑，也宣告台灣正式邁向虛擬資產法規元年。隨著各國監理制度逐步完善，穩定幣正從加密貨幣市場走向主流金融應用，成為全球金融創新的重要發展方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。