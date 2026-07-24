0050想全換00685L拚長抱！網見帳損11萬勸退 曝「長期報酬未必贏」原因

一名投資人在Dcard發文表示，近期趁台股震盪加碼群益臺灣加權正2（00685L），手上仍持有數張元大台灣50（0050），考慮是否將部位全部轉往正二，並強調只會在股價10元開頭時加碼，打算買進後長期持有，他目前持有00685L共20萬股，平均成本約11.92元，市價約11.38元，帳面虧損逾11萬元、報酬率約負4.79%，引發網友熱議。

原PO表示，近期台股頻繁上沖下洗，雖然已趁前一波回檔增加正二部位，仍在思考是否將0050全面換成槓桿型ETF，希望在長線多頭中放大報酬。不過，多數留言並不建議一次全部轉換，認為槓桿型ETF追蹤的是指數「每日」報酬，並非單純將長期漲幅乘以兩倍。

有網友指出，若市場呈現單邊上漲，正二確實可能明顯跑贏0050；但在反覆震盪行情中，槓桿ETF容易出現波動耗損。舉例來說，大盤先漲5%再跌5%，原型ETF損失有限，但正二因每日漲跌幅放大，淨值回落幅度可能更明顯，因此長期報酬未必等於0050的兩倍。

也有留言從心理承受度切入，直言若無法接受帳面一度下跌50%，就不適合把資金全部轉進正二。不少人觀察，市場上許多投資人都聲稱願意長抱，但遇到大跌後仍會急著詢問是否停損，因此「會問要不要換，通常就代表還沒準備好承擔槓桿風險」。

部分網友則認為，正二較適合在市場恐慌、融資大幅清洗或指數明顯回檔時布局，例如大盤下跌20%至30%、波動指數衝高之際，再將部分原型ETF轉為正二，風險報酬可能較有利。若在估值偏高、外資尚未明顯回補，且地緣政治風險仍在時追進，短期被套機率相對較高。

不過，也有人支持原PO，只要已做好資產配置、確定資金長期不用，且能承受劇烈回檔，仍可分批增加正二比重。整體討論普遍認為，0050較適合作為長期核心資產，正二則應視為高波動衛星部位；與其一次全部換股，更重要的是先確認自身風險承受能力，以及遇到腰斬時是否真的抱得住。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。