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0050秒填息引熱議！政大教授周冠男直言「假議題」：賺錢這麼簡單幹嘛上班？

聯合新聞網／ 綜合報導
針對0050上演秒填息，政大財金系教授周冠男直言填息僅是市場對新資訊的反應而非除息價值，引發網友對於左手換右手與現金流價值的熱烈討論。記者曾原信／攝影
針對0050上演秒填息，政大財金系教授周冠男直言填息僅是市場對新資訊的反應而非除息價值，引發網友對於左手換右手與現金流價值的熱烈討論。記者曾原信／攝影

元大台灣50（0050）日前完成秒填息，引發市場熱議。不過，政大財金系教授周冠男臉書發文指出，「填息」其實是假議題，認為除息本身不會創造任何價值，股價漲跌是市場對新資訊的反應，與除息本身沒有關係，因此「自然沒有所謂的『秒填息』這種事」。

周冠男進一步表示，如果填息真的這麼容易，「大家都不用工作了」，只要在除息前買進、領息、等填息後賣出，再投入下一檔即將除息的股票或ETF即可財富自由。他也直言：「如果賺錢這麼簡單，那你為什麼還在上班？投資網紅又何必辛苦的賣訂閱、賣課程、賣投資手遊App？」

貼文曝光後，引發不少網友討論。有網友認同表示，「『左手換右手』這五個字對高股息愛好者好像禁忌一般。」、「ETF的配息就是左手（淨值）換右手（現金）」、「根本沒有填息這件事，有的話就盯著幾個即將除息的標的，在除息前買入就好，都可以不要工作了。」

不過，也有不同角度的看法。有網友認為「如果換一個角度思考：配息後 資金再次回到手上 才有選擇權『現金流』。」對此，周冠男則回覆：「自己賣也可以。股息有可能要繳稅，自己賣不用繳稅。」另有網友表示：「除息本身確實沒有價值，有價值的是企業獲利所配發的股息」認為配息仍具有現金流上的意義。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 周冠男 填息

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