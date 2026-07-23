0050秒填息引熱議！政大教授周冠男直言「假議題」：賺錢這麼簡單幹嘛上班？

元大台灣50（0050）日前完成秒填息，引發市場熱議。不過，政大財金系教授周冠男在臉書發文指出，「填息」其實是假議題，認為除息本身不會創造任何價值，股價漲跌是市場對新資訊的反應，與除息本身沒有關係，因此「自然沒有所謂的『秒填息』這種事」。

周冠男進一步表示，如果填息真的這麼容易，「大家都不用工作了」，只要在除息前買進、領息、等填息後賣出，再投入下一檔即將除息的股票或ETF即可財富自由。他也直言：「如果賺錢這麼簡單，那你為什麼還在上班？投資網紅又何必辛苦的賣訂閱、賣課程、賣投資手遊App？」

貼文曝光後，引發不少網友討論。有網友認同表示，「『左手換右手』這五個字對高股息愛好者好像禁忌一般。」、「ETF的配息就是左手（淨值）換右手（現金）」、「根本沒有填息這件事，有的話就盯著幾個即將除息的標的，在除息前買入就好，都可以不要工作了。」

不過，也有不同角度的看法。有網友認為「如果換一個角度思考：配息後 資金再次回到手上 才有選擇權『現金流』。」對此，周冠男則回覆：「自己賣也可以。股息有可能要繳稅，自己賣不用繳稅。」另有網友表示：「除息本身確實沒有價值，有價值的是企業獲利所配發的股息」認為配息仍具有現金流上的意義。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。