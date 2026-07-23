只知道定期定額0050就夠了嗎？三明治先生：對大多數人來說還真的夠了

我從2023年開始撰寫書稿，當時我也已經日更一段時間了，覺得以我寫過的文字量，整理整理就可以變成一本書了吧。

當時的文稿我現在還留著，大概寫到2萬字左右就卡住了，後來就沒有再繼續寫下去。

後來我在2024年又開了另一個書稿，這次寫了四萬字左右，各章節其實都已經完成了，骨架也算完整，只要再調整一下就可以成書了。

但我2025年也沒有再繼續把60%的完成度往下推，今年初我整本全部重寫。

2023~2025年間我都持續我的日更頻率，一個禮拜至少會寫5000字左右，一年少說也有個20萬字，但卻擠不出一本7萬字的書。

問題當然不在文字量，而在於我前面寫的都是整本硬邦邦的知識書，先教怎麼做投資，再教怎麼定目標，連怎麼儲蓄、怎麼花錢都有專門的章節在講。

現金流、流動性、市場有效性，這些專有名詞可以顯現出專業，但似乎離一般人太遠了。

這樣的書連我自己都不想看了，雖然我知道指數投資其實也有很深的學問，有很多前輩也把這門知識研究得很精細。

但我會想到許多網友會講的「指數投資幹麻看書？」

只知道定期定額0050就夠了嗎？對大多數人來說還真的夠了，而且可能已經打敗至少50%的投資人吧。

所以花了整本書講怎麼在投資領域把這50%推高到70%、80%的投資人有意義嗎？那不是我想寫的方向。

我意識到一般人只要肯好好存錢，就已經先贏過30%的人（70%的人都會儲蓄），再知道要設法打敗通膨，已經進步到40%。

知道定期定額的話是PR50，知道分散全球就PR60，會使用定期定額計算機來規劃財務、知道4%法則怎麼使用、有準備緊急預備金、保險有保對保好，那其實也是贏過了80%的人。

單從各面向來看...

每個月有剩錢是PR30； 投資領域知道定期定額是PR50； 只會用定期定額計算機在理財規劃可能只有PR30，會4%法則大概可以進步到50； 知道要準備緊急預備金有PR30，真的有準備大概是PR60； 有保險是PR30，沒買儲蓄險是PR50，知道買定期險大概就是PR70了。

在人生理財的各面向當中，這些都是各領域的初步知識，學會這些花不了多少時間，但綜合起來，整個人的理財力就可以進步到PR80。

所以我現在整本書就一兩個章節在講投資以及如何優化，很多的優化也跟投資本身沒有關係，而在於你如何理財，把你的錢當兵卒，調兵遣將去幫你賺錢。

其他八個章節呢，我寧可更著重在我的經驗與思想上，例如我在研究所期間就有買過股票，那時的經驗讓我接下來的十年不願意再打開股票帳戶(即使裡面還有存股)。

存股十年後（是真的把股票存著不動），我看到的不再是失望，而是自己過去的失誤，我意識到這樣的投資行不通，那也是我開始認真研究投資理財的起點。

我想把這樣的經驗帶給你們，大部分的人需要的不是很深的知識，因為最入門的知識C/P值最高，但我認為大家需要的是動機跟理由，我在新書裡會用我實際嘗試過的經驗分享出來，希望幫你們找到各自的動機與理由。

◎感謝 三明治先生的理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。