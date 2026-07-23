快訊

南紡誠品專櫃竟爆詐騙！假愛心公益盲盒品牌搞消失 誠品急發聲明回應

政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

聽新聞
0:00 / 0:00

只知道定期定額0050就夠了嗎？三明治先生：對大多數人來說還真的夠了

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
0050定期定額就夠了嗎？三明治先生曝新書心路歷程：搞定基礎理財多元面向，理財力輕鬆衝上PR80。中央社
0050定期定額就夠了嗎？三明治先生曝新書心路歷程：搞定基礎理財多元面向，理財力輕鬆衝上PR80。中央社

我從2023年開始撰寫書稿，當時我也已經日更一段時間了，覺得以我寫過的文字量，整理整理就可以變成一本書了吧。

當時的文稿我現在還留著，大概寫到2萬字左右就卡住了，後來就沒有再繼續寫下去。

後來我在2024年又開了另一個書稿，這次寫了四萬字左右，各章節其實都已經完成了，骨架也算完整，只要再調整一下就可以成書了。

但我2025年也沒有再繼續把60%的完成度往下推，今年初我整本全部重寫。

2023~2025年間我都持續我的日更頻率，一個禮拜至少會寫5000字左右，一年少說也有個20萬字，但卻擠不出一本7萬字的書。

問題當然不在文字量，而在於我前面寫的都是整本硬邦邦的知識書，先教怎麼做投資，再教怎麼定目標，連怎麼儲蓄、怎麼花錢都有專門的章節在講。

現金流、流動性、市場有效性，這些專有名詞可以顯現出專業，但似乎離一般人太遠了。

這樣的書連我自己都不想看了，雖然我知道指數投資其實也有很深的學問，有很多前輩也把這門知識研究得很精細。

但我會想到許多網友會講的「指數投資幹麻看書？」

只知道定期定額0050就夠了嗎？對大多數人來說還真的夠了，而且可能已經打敗至少50%的投資人吧。

所以花了整本書講怎麼在投資領域把這50%推高到70%、80%的投資人有意義嗎？那不是我想寫的方向。

我意識到一般人只要肯好好存錢，就已經先贏過30%的人（70%的人都會儲蓄），再知道要設法打敗通膨，已經進步到40%。

知道定期定額的話是PR50，知道分散全球就PR60，會使用定期定額計算機來規劃財務、知道4%法則怎麼使用、有準備緊急預備金、保險有保對保好，那其實也是贏過了80%的人。

單從各面向來看...

每個月有剩錢是PR30；

投資領域知道定期定額是PR50；

只會用定期定額計算機在理財規劃可能只有PR30，會4%法則大概可以進步到50；

知道要準備緊急預備金有PR30，真的有準備大概是PR60；

有保險是PR30，沒買儲蓄險是PR50，知道買定期險大概就是PR70了。

在人生理財的各面向當中，這些都是各領域的初步知識，學會這些花不了多少時間，但綜合起來，整個人的理財力就可以進步到PR80。

所以我現在整本書就一兩個章節在講投資以及如何優化，很多的優化也跟投資本身沒有關係，而在於你如何理財，把你的錢當兵卒，調兵遣將去幫你賺錢。

其他八個章節呢，我寧可更著重在我的經驗與思想上，例如我在研究所期間就有買過股票，那時的經驗讓我接下來的十年不願意再打開股票帳戶(即使裡面還有存股)。

存股十年後（是真的把股票存著不動），我看到的不再是失望，而是自己過去的失誤，我意識到這樣的投資行不通，那也是我開始認真研究投資理財的起點。

我想把這樣的經驗帶給你們，大部分的人需要的不是很深的知識，因為最入門的知識C/P值最高，但我認為大家需要的是動機跟理由，我在新書裡會用我實際嘗試過的經驗分享出來，希望幫你們找到各自的動機與理由。

◎感謝 三明治先生的理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 通膨 定期定額

延伸閱讀

手握500萬求評估！信貸槓桿買正2引熱議 網勸退：不如歐印0050睡得著

新台幣又要暴力升值？出口商手握近2千億美元 網驚：之後恐人踩人搶台幣

00406A破發還能配出0.128高息！稀飯揭密「掩護性買權」：盤整震盪行情最賺

大摩法說前下修國巨目標價至1465元！最慘恐探685元 網笑：反指標穩了

相關新聞

0050秒填息引熱議！政大教授周冠男直言「假議題」：賺錢這麼簡單幹嘛上班？

台大教授周冠男直言0050「秒填息」是假議題，認為除息不創造價值，股價變動源於市場反應。他質疑若填息易如反掌，那麼人人應可財富自由，激起網友熱議。

只知道定期定額0050就夠了嗎？三明治先生：對大多數人來說還真的夠了

三明治先生指出，對大多數人來說，只懂定期定額0050的投資策略已足夠，甚至能打敗50%的投資人。他強調，熟悉基本理財知識可助大多數人提升財經能力，並分享自身經驗，以激發他人動機與理由。

00406A破發還能配出0.128高息！稀飯揭密「掩護性買權」：盤整震盪行情最賺

最近台股進入高檔震盪，行情一下大漲、一下大跌，讓不少投資人開始覺得：「現在的市場真的很難做。」你也有這種感覺嗎？ 不過，你知道嗎？並不是所有投資策略都害怕盤整行情。 有一種策略，反而在震盪、盤整，甚至回檔時，更有機會發揮它的優勢。 也因為如此，上週我分享（00406A）主動中信台灣收益的配息圖卡後，不少人都留言、私訊問我：「為什麼00406A明明跌破發行價，還能配出這麼高的金額？」

009827國內首檔算力ETF來了！從晶片、電力包到太空衛星…追蹤指數年化報酬衝25.7％

玉山投信推出國內首檔算力ETF「009827」，專注全球算力產業，募集期間為8月10日至14日。該ETF追蹤指數年化報酬率高達25.7%，涵蓋AI科技、基建及太空衛星，助投資人把握成長機會。

大跌後反彈還不敢買？陳重銘揭密「台積電條款」與主動式ETF瓶頸：下半年靠2招穩健因應

台股近期在大跌逾2,900點後強勢反彈，投資人操作疑慮增加。陳重銘分析台積電條款影響，主動式ETF面臨挑戰，建議投資人透過高股息金融股防守及台積電槓桿產品搶反彈，並保持策略紀律。

0050和0056秒填息其實一點都不棒？Ffaarr曝真相：就是賣在相對低點

元大高股息（0056）和元大台灣50（0050）雖然當天填息，但實際上卻反映了賣出期貨的虧損，等於在相對低點出售股票。專家指出，填息並無意義，股價波動與配息並無明顯關聯，容易導致投資者誤解其真實意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。