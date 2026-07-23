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全美科技、工業與能源ETF上半年吸金 摩根：AI熱點將轉向實際運用

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全美掛牌產業型ETF今年來資金流入排名（資料來源： 彭博資訊、摩根資產管理）
全美掛牌產業型ETF今年來資金流入排名（資料來源： 彭博資訊、摩根資產管理）

隨著全球企業持續加大AI基礎建設投資，相關產業景氣的升溫，也反映在產業型ETF的績效與資金流向上。摩根資產管理指出，在美國掛牌的產業型ETF中，工業、科技、能源、原材料、甚至房地產等與AI硬體建設高度相關的產業，不僅績效表現領先，更獲得大量資金追捧，成為全球ETF市場最受青睞的投資主題之一。

摩根資產管理指出，以資金流入來看，科技型ETF吸引資金能力遙遙領先。今（2026）年來科技型ETF吸引517.85億美元的資金淨流入；其次是工業型ETF的158.25億美元與能源型ETF的133.77億美元。若以近一年的資金流向來看，科技型ETF仍以712.92億美元居冠，至於工業型ETF的資金流入高達246.66億美元，超越能源ETF在同期的158.99億美元，可見除科技型ETF，工業與能源也成了AI基礎建設下的受惠者。

另外，觀察今年以來各產業指數表現，可發現今年來，工業類股以20.2%的漲幅表現居冠，其次才是科技的19.8%以及能源的19.7%。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥琪琳表示，從產業ETF的績效與資金流向來看，全球投資人正積極透過ETF布局AI硬體生態系。但落實在具體投資上，隨著AI的發展越來越成熟，企業競爭的護城河也會被考驗，雲端巨頭的資本支出會帶來不均衡的需求震盪，反而會使高成長的公司面臨週期性風險。

溥琪琳補充，以美股今年以來的表現為例，過往最受追捧的科技七雄表現相對平淡；但一些中型企業反而有出色的表現；比如專注於AI數據中心與微電網應用的BE（博隆能源）、或是網通晶片技術領先的MXL（邁凌科技），今年來都創下三位數以上的漲幅；可見隨著巨型企業在資本支出上的投入，也會有愈來愈多的中型企業因為AI發展而受惠。

溥琪琳表示，除中型股以外，市場上也出現一些懂得運用AI技術來提升獲利的非科技型企業，例如，通訊服務業與消費等。在可預見的未來，AI投資的範圍將不再僅限於基礎建設，很有可能會擴大到一些通信、消費與金融產業，所以對投資人來說，在AI從硬體需求步入到實際應用的階段，主動式管理的優勢也會更加凸顯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

摩根 美國

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