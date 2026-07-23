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韓股漲幅逾5% EEM揭密：台韓共組AI剛需巨頭 009829迎歷史級切入點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
iShares MSCI 新興市場指數成份股權重(資料來源：大華銀投信)
iShares MSCI 新興市場指數成份股權重(資料來源：大華銀投信)

韓股今（23）日午盤上漲5.5%，大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI50 （009829）經理人郭修誠表示，韓國股市近期經歷劇烈波動與技術性下修，市場情緒一度陷入恐慌。然而，根據最新市場觀察，韓股散戶與個股槓桿ETF的去槓桿化（Deleveraging）清算程序已大幅推進，籌碼出清進度已完成約 75%。隨著過熱的短期槓桿資金逐步沉澱，技術面踩踏壓力已顯著釋放，市場基本面正重新發揮下檔支撐作用。

從全球權威機構的資金配置觀察，iShares MSCI 新興市場指數 ETF (EEM) 的前十大成份股數據展現南韓科技供應鏈全球壟斷的戰略地位，台積電（2330）、三星電子與SK海力士三者在MSCI新興市場指數中的合計權重高達30.82%。證明全球機構法人將美、台、韓共同築起的AI硬體黃金鐵三角—沒有台灣的先進代工與韓國高頻寬記憶體（HBM）的支援，全球AI算力根本無法運轉。

郭修誠表示，南韓經此波洗盤後，韓股KOSPI預估本益比（Forward P/E）已跌至僅約 6.x~8.7倍，落入近20年來的歷史低檔窪地。

大華銀投信表示，台灣投資人單打獨鬥買個股風險極高。8月3日至7日開募的大華韓國KOSPI 50 ETF（009829），發行價僅 10元。其追蹤的 KOSPI 50 指數不僅重倉卡位三星與SK海力士，合計權重近70%，以精準抓取AI爆發紅利，更設有 30%成分股上限機制 與 多元出口龍頭配置，有效平滑波動風險。趁著槓桿洗盤75%邁入尾聲、估值創歷史新低之際，正是分批入場卡位韓股價值重估的黃金契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韓股 韓國 新興市場指數

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