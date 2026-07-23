00406A破發還能配出0.128高息！稀飯揭密「掩護性買權」：盤整震盪行情最賺

最近台股進入高檔震盪，行情一下大漲、一下大跌，讓不少投資人開始覺得：「現在的市場真的很難做。」你也有這種感覺嗎？

不過，你知道嗎？並不是所有投資策略都害怕盤整行情。

有一種策略，反而在震盪、盤整，甚至回檔時，更有機會發揮它的優勢。

也因為如此，上週我分享（00406A）主動中信台灣收益的配息圖卡後，不少人都留言、私訊問我：「為什麼00406A明明跌破發行價，還能配出這麼高的金額？」

其實，答案就藏在它的投資策略。

今天就用最簡單、生活化的方式，帶大家快速了解掩護性買權（Covered Call）的運作邏輯，以及為什麼在盤整行情中，這類策略反而更容易發揮效果。

如果用生活化的方式來比喻，可以想像成房子的交易。

假設地瓜原本就持有一間價值1,000萬元的房子。肉鬆希望保留未來一個月以1,000萬元購買的權利，因此先支付地瓜50萬元權利金。

地瓜收下這筆錢，也承諾如果一個月後肉鬆決定買，就會以約定好的1,000萬元出售，這50萬元，就是「權利金」。

一個月後，可能會出現三種情況：

房價跌到900萬元

肉鬆當然不會用1,000萬元買，選擇放棄權利。雖然地瓜的房子跌價了，但至少先收到50萬元權利金，多少可以彌補部分損失。

房價落在950~1,050萬元之間

不論肉鬆最後是否決定買房，地瓜都已經先收到50萬元權利金。房價沒有大幅波動時，這筆權利金就能額外增加收益。

房價漲到1,100萬元

肉鬆一定會依照約定，用1,000萬元買下房子。地瓜雖然保留了50萬元權利金，但也因此錯過房價多上漲的那100萬元。

套用到股市，這就是掩護性買權的概念，這種策略通常在股市盤整、小漲，甚至下跌時，相對具有優勢。

因為除了股票本身的表現之外，還能持續收取權利金，在行情較弱時提供部分緩衝，在盤整時也能增加收益來源。

但如果遇到股市一路大漲，由於持有的股票可能因買權被履約而賣出，就容易錯過後續的漲幅，因此相較於純股票型ETF，上漲空間通常會受到一些限制。

而00406A自掛牌以來，台股正好處於高檔震盪，隨後一路回檔修正，7月17日大盤單日更重挫6.47%，這正好也是掩護性買權策略相對容易發揮效果的市場環境。

00406A與一般股票型ETF最大的不同。除了持有台股之外，它還會將約0~25%的部位運用在掩護性買權策略，透過賣出買權收取權利金，增加收益來源。（這也是近年台股ETF才開始出現的新策略）

這也能解釋為何00406A在破發情況下還能夠配出0.128元的超高股利，換算單月殖利率約1.31%呀！

我自己推測這次配息中，有一部分會來自掩護性買權所收取的權利金。

這部分收益會被歸類在「已實現資本利得」中，因此配息來源不會單獨列示「權利金」，而是包含在已實現資本利得裡。

不過實際的配息組成，還是要等7月29日期後公告公布後才能確認，我也會第一時間整理給大家參考。

希望這篇能幫助你理解掩護性買權的機制，也更了解00406A首次配息背後的原因。

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