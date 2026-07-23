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債券 ETF-1 00793B 擬將下櫃

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

群益AAA-A醫療債（00793B）近30個交易日平均規模降至0.99億元，已達應終止條件，將終止上櫃及清算程序。

截至7月21日止，群益AAA-A醫療債最近三十個營業日平均值已低於新臺幣1億元， 達終止契約標準。群益投信將依該ETF信託契約第25條第1項規定向金管會提出終止本基金信託契約之申請，俟金管會核准後，將依規定辦理後續基金終止上櫃及清算程序。

群益AAA-A醫療債昨（22）日規模為0.93億元，過往最高規模為2.49億元，追蹤ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司指數，在2019年3月27日成立，4月3日掛牌上櫃，今年來市價含息上漲0.82%；截至7月17日，受益人數有415人。

目前盤面仍共114檔債券ETF，規模約2.83兆元，相較於年初減少2,346.57億元或7.65%，而群益AAA-A醫療債將會是繼中信ESG投資級債後，今年第二檔清算的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 群益 基金

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