009827國內首檔算力ETF來了！從晶片、電力包到太空衛星…追蹤指數年化報酬衝25.7％

隨著AI技術快速發展，全球正掀起一股算力搶奪戰。玉山投信看準此一產業趨勢，推出國內首檔聚焦全球算力的ETF玉山未來全球算力（009827），預計於8月10日至8月14日展開募集，幫助投資人提前卡位算力產業的成長契機。

玉山投信指出，009827採用三大關鍵領域進行布局，涵蓋：

AI科技 AI基建 太空衛星

追蹤指數自2021年起的累積總報酬率接近245%，年化報酬率達25.7%，顯示全球算力產業已正式進入關鍵爆發期。

在產業配置上，009827完整涵蓋算力供應鏈的上、中、下游，從最核心的晶片與雲端運算，延伸至支撐算力運作的電力供應、網通設備、光通訊及電源管理等基礎設施；此外，亦納入衛星通訊與太空算力等新興成長引擎，協助投資人一手掌握全球算力商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。