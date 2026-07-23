大跌後反彈還不敢買？陳重銘揭密「台積電條款」與主動式ETF瓶頸：下半年靠2招穩健因應

隨著台股近期經歷單日大跌逾2,900點後又上演強勢反彈，投資人對於後市操作與標的選擇充滿疑慮。

陳重銘深入剖析，台股歷史上因台積電（2330）市值龐大，金管會曾祭出「台積電條款」限制ETF的單一持股上限（如早期規定不得超過30%，主動式ETF上限為25%）。

然而，早期成立的富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）因不受溯及既往影響，台積電佔比高達55%至70%，使其在台積電強勢時表現突出；相對地，主動式ETF受限於25%的持股上限，當台積電大漲時，績效往往較難緊跟其漲幅。

陳重銘分析，上半年主動式ETF因布局聯發科、台達電等表現亮眼的中小型科技股而跑贏大盤，但到了下半年，由於許多AI概念股已被炒高，主動式ETF想要再創造超額報酬的難度大幅增加。

加上主動式ETF在面對市場劇烈修正時，修正幅度往往高於0050等市值型產品，因此下半年主動式ETF將面臨較大挑戰，投資人切勿期望動輒年賺數10%至1倍的行情隨時發生。

針對個人的資產配置與避險策略，陳重銘分享，由於自己已持有台積電現貨，因此在ETF選擇上反而會搭配台積電佔比較低的主動復華未來50（00991A）等主動式ETF以達到互補效果；此外，他也善用理財型房貸等槓桿工具，但強調「槓桿不是罪惡，關鍵在於紀律與風險控管」。

他將資金配置於高股息的金融股（如中信金、彰銀）作為防守部位，利用金融股在科技股暴跌時的避險特性領取股息，並在市場出現不理性大跌時，透過龍虎線等技術指標，逢低加碼台積電兩倍槓桿產品（如美股TSMX）或群益臺灣加權正2（00685L）來搶反彈。

陳重銘提醒，下半年大盤預計呈現高檔盤整走勢（約在42,000點至48,000點區間），真正要挑戰5萬點大關可能需等待年底選舉...等不確定因素消除及第四季旺季到來。投資人應在腦袋清醒時擬定好紀律與策略並嚴格執行，切忌在盤中大漲大跌時因情緒混亂而隨意變更規劃。

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