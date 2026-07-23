投資正由資金驅動轉向基本面驅動 千億規模基金經理人如此看

台股近期常出現盤中高低點差距逾千點，顯見近期盤勢明顯波動，市場處於劇烈震盪期間，值得關注市場資金並未全面撤出AI科技股，多檔ETF在台股回檔之際成交量明顯升溫，顯示投資人趁市場修正時積極布局。其中，成分股精準聚焦台灣科技大廠的ETF國泰台灣科技（00881）龍頭（00881），00881預計於2026年8月18日除息，欲參與這次配息的投資人，最後申購日為2026年8月17日。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，市場逢高獲利了結，此時修正的是股價，但產業趨勢與基本面未見減弱，市場投資方向也正由「資金驅動」轉向「基本面驅動」，具備技術領先、獲利成長及全球競爭力的科技龍頭，可望持續受到市場青睞。台積電（2330）法說會二度上修全年資本支出至600億至640億美元，並宣布加碼投資美國亞利桑那州廠，反映全球AI需求仍具結構性成長動能。

蘇鼎宇補充，資本市場短期波動難避免，投資人應著眼於具長期競爭力與產業趨勢的優質企業，以00881為例，基金聚焦台灣AI科技核心供應鏈，截止7月20日基金前五大持股分別為台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）及聯電（2303）等科技龍頭，其中，台積電占比42.2%、聯發科占比9.03%，兩者合計約51%。00881共有30檔成分股，範疇完整涵蓋AI全鏈，從半導體先進製程、IC設計及AI伺服器都有相關，可望受惠全球AI基礎建設及終端應用持續擴展帶來的長線商機。

00881亦是市場中少數千億級規模的ETF，從基金表現可看出人氣居高不下的主因，投信投顧公會最新6月底資料統計，00881近一年、二年報酬率分別為154.35%、154.17%，近三年為310.84%、近五年331.09%，展現長期投資實力。國泰投信表示，近期台股波動持續放大，在AI產業趨勢不變下，可採取分批布局或定期定額策略，參與台股科技成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。