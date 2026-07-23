0050和0056秒填息其實一點都不棒？Ffaarr曝真相：就是賣在相對低點

＊原文發文時間為7月22日

果然看FB不少人在說元大高股息（0056）當天填息很棒（0050昨天也是填息） ，但其實一點都不棒。

實際就像昨天分析的，元大台灣50（0050）和0056 配息都是前一天賣出期貨（006208 是賣現股），在秒填息的狀況下就是賣在相對低點，造成實質損失。

當然就像以前說過的，填息本來就是個無意義概念，股價漲跌和配息本身無明顯相關，硬把它扯在一起，沒有什麼好處 反而就更讓人誤解配息的意義。

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