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0050和0056秒填息其實一點都不棒？Ffaarr曝真相：就是賣在相對低點
＊原文發文時間為7月22日
果然看FB不少人在說元大高股息（0056）當天填息很棒（0050昨天也是填息） ，但其實一點都不棒。
實際就像昨天分析的，元大台灣50（0050）和0056 配息都是前一天賣出期貨（006208 是賣現股），在秒填息的狀況下就是賣在相對低點，造成實質損失。
當然就像以前說過的，填息本來就是個無意義概念，股價漲跌和配息本身無明顯相關，硬把它扯在一起，沒有什麼好處 反而就更讓人誤解配息的意義。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
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