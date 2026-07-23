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第一金太空衛星 ETF 成分股有望納入SpaceX

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
單日漲幅前十名海外股票ETF。資料來源：CMoney
單日漲幅前十名海外股票ETF。資料來源：CMoney

第一金太空衛星ETF（00910）追蹤Solactive 太空衛星指數投資，成分股定期審核與調整的時間為每年2月與8月，法人分析，隨著8月Solactive太空衛星指數審核及重新平衡權重，市場預期將順利納入SpaceX

曾萬勝提醒，緊接著SpaceX可能面臨內部員工與早期投資人解禁賣出潮，第一波的解禁時點預估在第2季財報發布後，時間落在7月底8月初，首波 20%~30% 的員工持股解禁可能使得股價承壓，待解禁賣壓消化，被動基金買盤回補，籌碼逐步沈澱後，有助股價長線支撐，並助整體產業股價回穩。

AI半導體科技股經歷月初跌勢後全面上揚，包括先前跌深的太空衛星股、加密貨幣等主題，同步見止跌反彈。根據 CMoney 統計，海外股票ETF各類主題繁花綻放，含主動式總檔數已達97檔，7月22日盤面表現最強的標的，依序為00910上漲4.78%，9國泰數位支付服務（00909）上漲2.85%，野村稀土關鍵資源（009821）上漲2.7%，以及唯一擠進前十名榜內的主動型海外ETF主動統一全球創新（00988A）。

法人觀察，這波海外股票市場反彈，各主題均見受惠，並未獨厚於特定產業，不過漲勢相對強勁的標的，多落在下半年以來跌勢較重的太空衛星、數位支付，創新科技等主題。

隨著全球商業發射成本持續下降，加上各國政府擴大國防安全與低軌衛星網路支出，全球太空衛星板塊展現強勁營運能見度，00910經理人曾萬勝表示，觀察太空衛星相關指數與個股，在5月底創歷史高點後，主要受到SpaceX史詩級掛牌，巨型企業資金磁吸效應，加上題材炒作後的獲利了結賣壓，以及高槓桿資金退潮與重新檢視評價等影響，造成股價劇烈震盪，高低點修正幅度逾40%。

不過，回歸基本面觀察，整體體質並未改變。曾萬勝分析，衛星直連手機龍頭廠商 AST SpaceMobile（ASTS）仍然掌握多國電信巨頭陸續簽署商轉協議，推升市場對其營收涵蓋率之期待；太空基礎建設商 Redwire（RDW）與遙測數據服務商 Satellogic （SATL），國防情報業者 BlackSky（BKSY）及商業發射龍頭 Rocket Lab（RKLB）等，皆掌握從前端發射、衛星製造，至後端數據服務，整體產業鏈動能仍然極為充沛。

曾萬勝指出，全球太空經濟規模將於2030至2034年正式突破1兆美元大關，隨著太空商業化技術越發成熟，產業基本面包圍長線利多，短期內火箭衛星發射排程排緊湊，是否帶來非預期內消息或進度值得關注，同時也會為單一個股帶來急漲急跌效應，00910採等權重與跨國分散配置，能有效緩解股價波動風險，投資人不妨善用定期定額或逢拉回分批佈局，以提前卡位全球太空衛星通訊升級的新一波成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SpaceX 投資 00910第一金太空衛星

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