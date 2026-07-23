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手握500萬求評估！信貸槓桿買正2引熱議 網勸退：不如歐印0050睡得著

聯合新聞網／ 綜合報導
網友針對500萬元資金提出結合信貸與正2等4種方案，引發PTT股板對槓桿疊加風險與0050穩健投資的熱烈討論。記者曾原信／攝影
網友針對500萬元資金提出結合信貸與正2等4種方案，引發PTT股板對槓桿疊加風險與0050穩健投資的熱烈討論。記者曾原信／攝影

一名網友在PTT股板以「500萬元資金配置」為題發文，表示近期手邊將有500萬元可運用，並列出4種投資方案，希望請股板前輩協助評估。原PO規劃的核心標的包括台積電（2330）、元大台灣50（0050）與正2，但其中180萬元來自信貸，短期內約2年沒有大筆資金需求。

原PO提出的A方案，是將70%資金投入正2、30%保留現金，並按季或每半年再平衡；B方案則是買進1張台積電，再以質押資金投入0050，其餘約260萬元全數投入正2；C方案與B類似，但會保留100萬元現金，只投入約160萬元正2；D方案最為直接，就是「無腦歐印正2」，設定定期投入後刪除App。

文章曝光後，不少網友直接選擇D方案，有人留言「問就是all in 正2」、「問就是正二刪app」，也有人認為「C最穩D最貪」。另有網友建議改以0050為主，包括「歐印0050最省心」、「0050 睡覺」，認為與其承擔高波動，不如選擇較單純的大盤型ETF

不過，討論中也出現不少風險提醒。有人直言「都信貸了還買正2，你算過曝險嗎= =」，也有網友表示「借錢就已經是開槓桿了，還買正2是把槓桿倍數再往上拉，賭贏很爽，賭輸很慘。」另有人提醒，若真的要投資，應先確認自己能承受多大的跌幅，而不是只看報酬潛力。

也有網友認為，與其在4個方案中二選一，不如先分批投入並保留資金調度空間。有人建議「最好的方法就是資金分成4份，分批投入，保持現金調度」，也有人直言原PO「看起來是被板上貪狗影響」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 正二 台積電

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