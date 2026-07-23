快訊

血染埔里鄉間道路！移工聚會飲酒爆口角 1男腹背遭砍多刀慘死

先破牆再鑽洞引爆！伊朗精準攻擊美中情局據點 俄國疑暗中協助

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

聽新聞
0:00 / 0:00

買股票不看財報就是賭？他遇「千萬大戶前輩」被訓話 網：買0050刪App就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT分享，自己向一名以數千萬元進出股市的前輩請教投資，卻被要求先研究EPS、本益比、財報及上下游關係，否則就買台積電或0050，引發網友熱議投資與賭博的差別。記者余承翰／攝影
一名網友在PTT分享，自己向一名以數千萬元進出股市的前輩請教投資，卻被要求先研究EPS、本益比、財報及上下游關係，否則就買台積電或0050，引發網友熱議投資與賭博的差別。記者余承翰／攝影

一名網友在PTT股板以「要多了解股票才不是賭？」為題發文，表示日前到朋友的車廠保養，碰上一名在股市中以數千萬元進出的前輩。原PO原本只是想趁機請教近期股市下跌等問題，沒想到對方先反問他是否真的了解股票，接著從個股EPS、本益比、股東占比，到公司上下游與集團關係逐一詢問。

原PO坦言，自己只是這兩年跟著半導體行情賺到錢，但在擁有30年股市經驗的前輩眼中，這樣的操作仍屬於賭博。該名前輩建議他先學會閱讀財報，再考慮投資個股，否則就多買台積電（2330）或元大台灣50（0050），並認為投資股票若沒有持有3年以上的心理準備，「都不用拿出來講」，只有真正了解公司與產業，才算是投資。

前輩最後還對原PO表示，雙方認知層次不同，能賺到的錢自然也不同，並建議他每天花1至2小時讀書、研究財報，持續兩年後再學習選股。原PO雖認為對方「句句實話」，仍忍不住上網詢問，是否真的必須充分了解財報及相關資料後，進出股市才不算賭博。

文章曝光後，不少網友認為，沒有時間研究個股，直接投資指數也不失為一種選擇。有人直言「你可以買指數刪app不用研究那麼多」，也有人表示「他叫你不唸書就投台積電或0050，也沒錯啊」，另有網友認為「對一般大眾來說，能複製的方法才叫投資。」

不過，也有另一派網友認為，即使看懂財報，投資仍無法完全排除運氣與風險。有人留言「你前輩也是在賭啊，只是他賭的東西週期比較長而已」，還有人說「不管你多了解都有賭的成分」，以及「與其說了解股票 倒不如說了解風險控管」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

手握500萬求評估！信貸槓桿買正2引熱議 網勸退：不如歐印0050睡得著

一名網友在PTT股板提出500萬元資金配置，計劃以信貸槓桿投資正2，引發熱議。多位網友建議選擇0050以降低風險，並提醒信貸投資需謹慎評估風險。

買股票不看財報就是賭？他遇「千萬大戶前輩」被訓話 網：買0050刪App就好

網友在PTT分享與股市前輩對話，前輩以30年經驗強調，未學財報的股市投資屬賭博，建議買指數如0050者省去研究。他指出，了解公司與風險管理才是真正的投資。

想靠ETF配息月付4.4萬房貸！網勸別急換高股息「更應保留0050」

靠投資繳房貸可行嗎？一名網友準備購入總價1400萬元房屋，預計貸款8成、期限30年，每月房貸約4.4萬元。由於手上另有300多萬元投入0050，原PO考慮將部分資金轉往高股息、權利金策略或美債ETF，希望建立穩定現金流支付房貸，不過文章曝光後，多數PTT網友認為，房貸不應過度仰賴投資配息，最核心仍是本業收入能否穩定負擔。

打破單一晶片迷思！009827布局算力7大產業鏈 10元包下全球50檔龍頭

AI浪潮席捲全球，演算法與應用不斷升級，背後的關鍵推手「算力」已成為科技巨頭搶奪的稀缺戰略資源。 為了協助投資人精準布局，玉山投信宣布將推出全台首檔以算力為主題的「玉山未來全球算力ETF（009827）」，預計於8月10日至8月14日展開募集，發行價格為新台幣10元，提供投資人一站式掌握全球AI成長紅利的最佳選擇。

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

面對AI應用快速擴展與全球算力需求持續攀升，玉山投信看好算力產業鏈的長線成長契機，今(22)日宣布推出全臺首檔全球算力相關ETF—玉山未來全球算力ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金），證券代號009827。該基金聚焦AI算力核心產業，布局全球三大算力支柱、七大產業鏈，精選50檔頂尖企業，協助投資人掌握AI浪潮下的長期投資機會。009827預計於8月10日至8月14日正式募集，8月24日成立，並於9月2日掛牌交易。

0056兩天填息 歷來最快

7月行情震盪，加權指數高低點差距5,428點，隨著台股啟動反彈，本周反彈2,154點，累計已有半數的ETF完成填息，昨（22）日如元大高股息（0056）、FT臺灣永續高息也跟著完成填息，分別花兩個以及五個交易日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。