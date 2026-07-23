買股票不看財報就是賭？他遇「千萬大戶前輩」被訓話 網：買0050刪App就好

一名網友在PTT股板以「要多了解股票才不是賭？」為題發文，表示日前到朋友的車廠保養，碰上一名在股市中以數千萬元進出的前輩。原PO原本只是想趁機請教近期股市下跌等問題，沒想到對方先反問他是否真的了解股票，接著從個股EPS、本益比、股東占比，到公司上下游與集團關係逐一詢問。

原PO坦言，自己只是這兩年跟著半導體行情賺到錢，但在擁有30年股市經驗的前輩眼中，這樣的操作仍屬於賭博。該名前輩建議他先學會閱讀財報，再考慮投資個股，否則就多買台積電（2330）或元大台灣50（0050），並認為投資股票若沒有持有3年以上的心理準備，「都不用拿出來講」，只有真正了解公司與產業，才算是投資。

前輩最後還對原PO表示，雙方認知層次不同，能賺到的錢自然也不同，並建議他每天花1至2小時讀書、研究財報，持續兩年後再學習選股。原PO雖認為對方「句句實話」，仍忍不住上網詢問，是否真的必須充分了解財報及相關資料後，進出股市才不算賭博。

文章曝光後，不少網友認為，沒有時間研究個股，直接投資指數也不失為一種選擇。有人直言「你可以買指數刪app不用研究那麼多」，也有人表示「他叫你不唸書就投台積電或0050，也沒錯啊」，另有網友認為「對一般大眾來說，能複製的方法才叫投資。」

不過，也有另一派網友認為，即使看懂財報，投資仍無法完全排除運氣與風險。有人留言「你前輩也是在賭啊，只是他賭的東西週期比較長而已」，還有人說「不管你多了解都有賭的成分」，以及「與其說了解股票 倒不如說了解風險控管」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。