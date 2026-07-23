搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

面對AI應用快速擴展與全球算力需求持續攀升，玉山投信看好算力產業鏈的長線成長契機，22日宣布推出全臺首檔全球算力相關ETF玉山未來全球算力ETF（009827）。

該基金聚焦AI算力核心產業，布局全球三大算力支柱、七大產業鏈，精選50檔頂尖企業，協助投資人掌握AI浪潮下的長期投資機會。

009827預計於8月10日至8月14日正式募集，8月24日成立，並於9月2日掛牌交易。

玉山投信總經理梅以德表示，AI正持續重塑全球產業版圖，而算力已成為新一波工業革命的重要基礎建設。

玉山投信希望透過009827，協助投資人以更完整、更前瞻的角度參與全球AI浪潮所帶來的長期投資機會，不僅布局AI運算核心，也同步掌握相關基礎建設與未來應用發展契機。

近年來，ETF已成為臺灣資產管理市場的重要成長引擎。

玉山投信看好ETF市場長期發展潛力，自2025年以來已陸續發行4檔ETF，未來將持續深化ETF產品布局，結合玉山金控集團資源與品牌優勢，透過研究實力、通路平台及客戶服務整合，打造兼具差異化與競爭力的產品線，滿足投資人快速變化的資產配置需求。

聚焦AI算力三大支柱 掌握產業核心動能

009827看好代理式AI與物理AI兩大發展引擎，將持續推升全球算力需求，使「算力」成為稀缺且關鍵的戰略資源。

該ETF為全臺首檔率先布局全球算力核心產業的ETF，從市值較大的AI算力企業中，層層篩選出具競爭力的算力三大支柱，包括AI科技、AI基建與太空衛星，完整布局算力產業鏈。

基金同時嚴選全球50檔算力菁英企業，聚焦具規模、技術與市占優勢的領先公司，預期成分股包括NVIDIA、Broadcom、台積電、Micron、GE Vernova、Rocket Lab等國際知名企業。

009827所布局的七大產業鏈，包括：

AI科技：半導體、雲端運算、AI軟體 AI基礎建設：數據中心、電力公用事業與替代能源、工業電氣設備、發電設備 太空衛星：太空衛星設備服務

整體配置比重為50%、30%、20%，其中自半導體產業中挑選市值最大的8檔企業，並自其餘6大產業各挑選市值最大的7檔企業，共計50檔成分股，以反映全球算力產業的核心結構。

玉山未來全球算力ETF團隊指出，AI已從訓練階段逐步邁向推理（Inference）應用，帶動算力需求顯著提升，而晶片與硬體設備仍是科技發展的核心。

除通用GPU外，客製化晶片ASIC亦成為科技巨頭積極研發重點；同時，電力供應、資料中心、網通與光通訊等基礎建設，以及電源管理系統，皆為支撐高耗能運算不可或缺的一環。

至於太空衛星，則被視為未來前瞻布局的重要方向，相關應用亦蘊含長期發展潛力。

採每半年定審並設快速納入機制

針對選股邏輯，玉山投信市場策略團隊主管葉家榮說明，009827追蹤的是「NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數」，標的範圍涵蓋全球主要交易所中市值達1億美元以上、近三個月日均交易量達100萬美元以上的企業，並依據產業分類篩選出七大算力產業鏈。

成分股採市值加權設計，並設有個股權重上限30%及前五大持股合計上限65%等風險控管機制。

其中，AI科技、AI基建與太空衛星的比重分別為50%、30%、20%。基金每半年進行一次定審，時間分別落在5月與11月。

考量AI產業變化快速，009827特別納入「快速納入（Fast Entry）」機制，符合條件的新上市證券，包括IPO、直接上市及分拆上市等，得於每年2月與8月提前納入成分股，更即時掌握AI算力與創新投資機會。

基本面與趨勢並進 算力行情具中長期潛力

玉山投信海外暨固定收益多元資產投資長毛宗毅表示，在企業基本面支撐下，S&P 500今年獲利預估成長可望達22.6%，顯示市場成長動能仍具延續性。

同時，就估值角度觀察，目前美股預估本益比位於近5年均值，尚未出現明顯過熱現象，顯示行情主要由獲利成長驅動，多頭格局仍具延續空間。

此外，根據統計，若於每年8月底進場投資未來算力指數，過去五年持有3個月、6個月及1年的平均表現，隨持有時間拉長而逐步提升，分別約為4.3%、7.1%及逾19%。

從中長期角度來看，現階段布局更有機會參與未來算力產業成長契機。

近年大型雲端與科技巨頭持續擴大資本支出、積極布局基礎建設，顯示這波成長動能尚未進入成熟或泡沫階段。

整體而言，市場不僅未見明顯過熱，反而正處於由基本面與長期趨勢共同驅動的成長階段，而算力與AI發展，是未來具延續性的重要投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。