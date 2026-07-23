打破單一晶片迷思！009827布局算力7大產業鏈 10員包下全球50檔龍頭

AI浪潮席捲全球，演算法與應用不斷升級，背後的關鍵推手「算力」已成為科技巨頭搶奪的稀缺戰略資源。

為了協助投資人精準布局，玉山投信宣布將推出全台首檔以算力為主題的「玉山未來全球算力ETF（009827）」，預計於8月10日至8月14日展開募集，發行價格為新台幣10元，提供投資人一站式掌握全球AI成長紅利的最佳選擇。

算力即新時代石油 135黃金法則打造防護網

玉山投信總經理梅以德指出，算力就像是讓AI持續運行的燃料與能量，更是新時代不可或缺的戰略資產。市場正從生成式AI跨入代理式AI（Agentic AI）與物理實體AI時代，對Token與計算資源的需求呈爆發性成長。

為了完整捕捉商機，009827獨創「算力135」配置哲學：

1大首創：全台首檔布局全球算力供應鏈的ETF。 3大支柱：以「532黃金比例」配置AI科技（50%）、AI基建與電力散熱（30%）及太空衛星算力（20%）。 50檔龍頭：篩選全球跨區域50檔關鍵產業鏈龍頭股，兼具成長性與穩定度。

七大產業均衡佈局 打破單一晶片迷思

玉山投信ETF指數投資部經理人楊立楷強調，很多人以為算力只等於晶片，但算力其實是由龐大的生態系所支撐。

009827將算力三大支柱細拆為半導體、雲端運算、數據中心、發電基建、電力公司、散熱與網通、太空衛星等七大產業鏈，並從中各自挑選7至8檔龍頭個股，組成50檔成分股。

這種宛如足球隊「攻守兼備」的配置結構，確保投資組合不單靠少數晶片公司發揮，而是讓電力、散熱、數據中心乃至太空通訊等環節均衡受惠，打造更具抗震力與成長韌性的算力產業陣容。

基本面強勁支撐 打造Fast Entry快速通關機制

針對市場關注的估值問題，玉山投信海外暨固收多元資產投資長毛宗毅表示，下半年整體流動性仍維持穩健，且科技股EPS成長迅速，評價面處於合理區間。

009827追蹤之指數未來12個月預估獲利成長率高達56.9%，顯示漲幅具備扎實的基本面支撐。

此外，009827除了每半年定期審核換股外，更特別導入「Fast Entry（快速通關）」機制，能在2月與8月快速納入新上市（IPO）的指標企業（如SpaceX等），讓投資組合隨時反映最新的市場趨勢。

選擇在8月傳統旺季前夕布局，能協助投資人更有效率地參與下半年的科技成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。