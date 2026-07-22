AI工業級能源爭奪戰來了！AIDC自帶電商機「猛建樂」 電力ETF績效吃補

受限美國老舊電網難以負荷AI高耗量，加上傳統電網的併網進度得拖三至七年不等，科技巨頭們為讓AI資料中心（AI Data Center，簡稱AIDC）加速上線，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、Meta等科技巨頭，正走向Bring Your Own Lunch（簡稱BYOL）的自己蓋電廠模式，帶動AIDC自帶電商機大增。法人表示，AIDC中長期發展「猛建樂」，自帶電模式又催生美AI用電市場，掀新一輪工業級規模的搶電大戰，有望帶動電力主題ETF長線績效俏，建議投資人看好AI電力需求，可透過電力ETF參與AIDC自帶電新商機。

銀行財富管理主管表示，近年海外能源商品種類大增，ETF除台新美國電力基建（009805）、中信數據及電力（009819）、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）、中信電池及儲能（00902）等五檔電力主題ETF上架外，共同基金方面，台新全球AI電力基金也將於8月10日展開募集，連同其他已上架的水電瓦斯、數位基建等概念基金，顯示今年來電力主被動商品一直引爆市場話題、投資熱度也持續升溫。

根據CMoney統計，截至22日為止，今年海外電力相關ETF整體表現不俗，其中，台新美國電力基建、富邦ESG綠色電力與FT潔淨能源等三檔今年來績效大出風頭，股價漲幅都達兩位數以上，表現相對突出；若觀察近期績效表現，近三個月績效由009805、00899兩檔維持正報酬，表現仍維持領先，顯示綠電、電力基建兩大能源板塊，近期承受金融市場去槓桿、擠泡沫壓力，電力股反而凸顯公用事業防禦投資特性，扮演股市的資金避風港。

台新美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，美國AIDC自帶電潛在商機龐大，主要受惠對象來自四種，一是現場發電的新能源公司，包括現場燃氣發電、核能與小型模組化反應爐業者（SMR），以及再生能源與太陽能開發商亦參與其中，作為業者現場部署微型燃氣發電，或者SMR提供AI所需的24小時不間斷的穩定基載電力，主要受惠商如NextEra Energy（美股NEE）等；二是維持電力維定的電網儲能與微電網系統商，像Fluence Energy（FLNC）等；同時，AIDC自發電商機，還包括重電與配電基建設備商，例如美股重電巨頭如Eaton（ETN）、nVent（NVT），提供變壓單、不斷電系統（UPS）與電氣保護裝置；最後，尚需要高效能冷卻與能源回收系統商，因應自電商機衍生的「自帶冷卻」（BYOP&C）需求，主要代表廠商包括Vertiv（VRT）等，為資料中心提供液冷與空調系統。

更進一步來看，台新投信量化投資團隊分析，未來美國AIDC自帶電（供電方式）需求，也會積極朝向「表後發電」（安裝位置在用戶電表後端）發展，主要受惠包括燃氣渦輪機、SOFC（固態氧化物燃料電池）、儲能電池等，目前看來，SOFC成為AI資料中心現場發電新解方，根據DIGITIMES預估，SOFC龍頭股Bloom Energy（BE），將持續維持主導地位，預期2026年營收將成長逾八成，已在部分案場取代燃氣渦輪機，逐漸成為美國新電力供應趨勢。

台新投信強調，美國AIDC自帶電模式興起，中長期發展「猛建樂」，等於未來數年內，美國電力能源市場將掀起新一輪工業級規模的電力搶奪大戰，有望催生電力產業新商機，同時，也帶動新一波受惠廠商出線，由於相關利基個股，分散在不同次產業中，投資人如果想一舉掌握美國AIDC自帶電完整商機，透過海外電力基建ETF布局，較能全面掌握投資商機，同時，透過電力基建ETF的成分股定期汰弱留強機制，能動態貼近產業脈動，並適時納入利基型電力成長標的，掌握AI電力新商機的新一輪爆發潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。