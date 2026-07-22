快訊

三星新品懶人包5款！寬螢幕摺疊Galaxy Z Fold8輕巧、Galaxy Watch Ultra2潛水必備

連淨自主通報苦茶油檢出苯駢芘含量超標 新北衛生局啟動下架…問題批號曝光

台北、新北大巨蛋距離太近恐互打？ 學者：競爭或互補取決於定位

聽新聞
0:00 / 0:00

AI工業級能源爭奪戰來了！AIDC自帶電商機「猛建樂」 電力ETF績效吃補

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
海外電力能源ETF績效表現。資料來源：CMoney 統計至7/22 單位：%
海外電力能源ETF績效表現。資料來源：CMoney 統計至7/22 單位：%

受限美國老舊電網難以負荷AI高耗量，加上傳統電網的併網進度得拖三至七年不等，科技巨頭們為讓AI資料中心（AI Data Center，簡稱AIDC）加速上線，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、Meta等科技巨頭，正走向Bring Your Own Lunch（簡稱BYOL）的自己蓋電廠模式，帶動AIDC自帶電商機大增。法人表示，AIDC中長期發展「猛建樂」，自帶電模式又催生美AI用電市場，掀新一輪工業級規模的搶電大戰，有望帶動電力主題ETF長線績效俏，建議投資人看好AI電力需求，可透過電力ETF參與AIDC自帶電新商機。

銀行財富管理主管表示，近年海外能源商品種類大增，ETF除台新美國電力基建（009805）、中信數據及電力（009819）、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）、中信電池及儲能（00902）等五檔電力主題ETF上架外，共同基金方面，台新全球AI電力基金也將於8月10日展開募集，連同其他已上架的水電瓦斯、數位基建等概念基金，顯示今年來電力主被動商品一直引爆市場話題、投資熱度也持續升溫。

根據CMoney統計，截至22日為止，今年海外電力相關ETF整體表現不俗，其中，台新美國電力基建、富邦ESG綠色電力與FT潔淨能源等三檔今年來績效大出風頭，股價漲幅都達兩位數以上，表現相對突出；若觀察近期績效表現，近三個月績效由009805、00899兩檔維持正報酬，表現仍維持領先，顯示綠電、電力基建兩大能源板塊，近期承受金融市場去槓桿、擠泡沫壓力，電力股反而凸顯公用事業防禦投資特性，扮演股市的資金避風港。

台新美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，美國AIDC自帶電潛在商機龐大，主要受惠對象來自四種，一是現場發電的新能源公司，包括現場燃氣發電、核能與小型模組化反應爐業者（SMR），以及再生能源與太陽能開發商亦參與其中，作為業者現場部署微型燃氣發電，或者SMR提供AI所需的24小時不間斷的穩定基載電力，主要受惠商如NextEra Energy（美股NEE）等；二是維持電力維定的電網儲能與微電網系統商，像Fluence Energy（FLNC）等；同時，AIDC自發電商機，還包括重電與配電基建設備商，例如美股重電巨頭如Eaton（ETN）、nVent（NVT），提供變壓單、不斷電系統（UPS）與電氣保護裝置；最後，尚需要高效能冷卻與能源回收系統商，因應自電商機衍生的「自帶冷卻」（BYOP&C）需求，主要代表廠商包括Vertiv（VRT）等，為資料中心提供液冷與空調系統。

更進一步來看，台新投信量化投資團隊分析，未來美國AIDC自帶電（供電方式）需求，也會積極朝向「表後發電」（安裝位置在用戶電表後端）發展，主要受惠包括燃氣渦輪機、SOFC（固態氧化物燃料電池）、儲能電池等，目前看來，SOFC成為AI資料中心現場發電新解方，根據DIGITIMES預估，SOFC龍頭股Bloom Energy（BE），將持續維持主導地位，預期2026年營收將成長逾八成，已在部分案場取代燃氣渦輪機，逐漸成為美國新電力供應趨勢。

台新投信強調，美國AIDC自帶電模式興起，中長期發展「猛建樂」，等於未來數年內，美國電力能源市場將掀起新一輪工業級規模的電力搶奪大戰，有望催生電力產業新商機，同時，也帶動新一波受惠廠商出線，由於相關利基個股，分散在不同次產業中，投資人如果想一舉掌握美國AIDC自帶電完整商機，透過海外電力基建ETF布局，較能全面掌握投資商機，同時，透過電力基建ETF的成分股定期汰弱留強機制，能動態貼近產業脈動，並適時納入利基型電力成長標的，掌握AI電力新商機的新一輪爆發潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

能源 Amazon Meta

延伸閱讀

台股波動加劇 法人建議透過市值型ETF參與產業成長

四大非科技型人氣旺 009805上半年定期定額人數成長近三倍爆紅

紐約州禁超大規模AI資料中心！網憂「AI發展瓶頸」轉向：不是晶片是電力

投信新商品 科技掛帥 00409A、00411A等瞄準創新革命商機

相關新聞

從48000點修正12%！抄底推00935、00881、00947…股添樂「不推正二」理由曝光！

台股近期從48000點修正12%，中小型股跌幅更超過20%。分析指出，快速下跌期間抄底需謹慎，建議選擇基本面支撐的科技ETF，如00935和00881，以避開高風險的槓桿型商品正二。

AI工業級能源爭奪戰來了！AIDC自帶電商機「猛建樂」 電力ETF績效吃補

受限美國老舊電網難以負荷AI高耗量，加上傳統電網的併網進度得拖三至七年不等，科技巨頭們為讓AI資料中心（AI Data Center，簡稱AIDC）加速上線，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、Meta等科技巨頭，正走向Bring Your Own Lunch（簡稱BYOL）的自己蓋電廠模式，帶動AIDC自帶電商機大增。法人表示，AIDC中長期發展「猛建樂」，自帶電模式又催生美AI用電市場，掀新一輪工業級規模的搶電大戰，有望帶動電力主題ETF長線績效俏，建議投資人看好AI電力需求，可透過電力ETF參與AIDC自帶電新商機。

卡位全球算力！玉山009827採每半年定審 將於9月2日掛牌

玉山未來全球算力ETF（009827）預計於8月10日至8月14日正式募集，8月24日成立，並於9月2日掛牌交易。

1萬元打包三星、海力士 大華韓國 KOSPI50 009829 8月3日開募

看好美、台、韓三強共組的AI硬體黃金供應鏈，大華銀投信推出「大華韓國KOSPI50 ETF」（009829），發行價格每股新台幣10元，預計將於8月3日至8月7日展開募集，幫助投資人掌握韓國最強50大企業的成長紅利。

全台首檔全球算力ETF將開募 009827 預計9月2日掛牌交易

面對AI應用快速擴展與全球算力需求持續攀升，玉山投信看好算力產業鏈的長線成長契機，22日宣布推出全台首檔全球算力相關ETF—玉山未來全球算力ETF（009827），預計8月10日至14日正式募集，8月24日成立，9月2日掛牌交易。

玉山009827聚焦AI算力三大支柱 掌握產業核心動能

玉山未來全球算力ETF（009827）將受惠代理式AI與物理AI兩大發展引擎，將持續推升全球算力需求，使「算力」成為稀缺且關鍵的戰略資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。