想靠ETF配息月付4.4萬房貸！網勸別急換高股息「更應保留0050」

靠投資繳房貸可行嗎？一名網友準備購入總價1400萬元房屋，預計貸款8成、期限30年，每月房貸約4.4萬元。由於手上另有300多萬元投入元大台灣50（0050），原PO考慮將部分資金轉往高股息、權利金策略或美債ETF，希望建立穩定現金流支付房貸，不過文章曝光後，多數PTT網友認為，房貸不應過度仰賴投資配息，最核心仍是本業收入能否穩定負擔。

原PO列出三種規劃，包括配置元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等季配高股息ETF，期待年化配息率約8.8%至9%；投入採權利金策略的主動中信台灣收益（00406A），觀察其高配息及部分收益可能具稅務優勢；或選擇美債ETF，希望降低資產波動。目前原PO已持有30張00919，但也擔心高股息在多頭行情中漲幅落後，而00406A成立時間不長，配息能否延續仍有待觀察。

不少網友認為，若原本持有0050且房貸能由薪資支付，沒有必要為了製造配息而全面換股。留言指出，高股息ETF配息後仍會除息，本質上與投資人自行賣出部分持股取得現金相近，與其犧牲市值型ETF長期成長空間，不如保留0050，在真正需要現金時分批賣出零股或採動態提領。

更多留言將焦點放在原PO的負擔能力，直言若房貸必須依靠不確定的股息才能繳納，代表購屋總價或貸款規模可能已超出安全範圍。網友提醒，高股息配息可能調降，股票與債券也都可能面臨價差、匯率或空頭風險；投資收益適合錦上添花，卻不適合作為每月固定房貸的唯一來源。

針對美債ETF，部分網友認為債息相對穩定，且可能具一定稅務優勢，但仍須承擔利率及匯率波動，也有人分享持有美債後，領到的利息仍不足以彌補帳面價差。至於權利金策略產品，留言則提醒，高配息通常伴隨上漲空間受限，短期配息率也不代表未來可以長期維持，不宜直接以目前年化數字推算30年房貸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。