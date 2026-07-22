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從48000點修正12%！抄底推00935、00881、00947…股添樂「不推正二」理由曝光！

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股自高點拉回逾6200點後，考量下半年盤整波動耗損不宜盲目開槓桿，建議透過00935、00947等原型科技ETF分批布局，精準過濾無基本面支撐的中小型標的。中央社
台股自高點拉回逾6200點後，考量下半年盤整波動耗損不宜盲目開槓桿，建議透過00935、00947等原型科技ETF分批布局，精準過濾無基本面支撐的中小型標的。中央社

台股過去一個月從高點48000修正最深到42000，下跌超過6200點，跌幅12%；代表中小型股的櫃買指數修正更猛，波段跌幅超過20%。

這段期間殺盤重心集中在記憶體、被動元件、IC設計、載板類股。

例如國巨1個月跌40%、華邦電、發哥、欣興等指標股也跌30%。如果指標股都跌成這副德性，族群內的中小型股跌更猛，可以到40%、50%。

大家都知道股票賺錢的方法很簡單，說穿了就四個字「買低賣高」。不過遇到這種快速修正、天天都便宜的行情，真的敢出手抄底的人恐怕也有限。

畢竟在股票上漲時期，我們知道龍頭有題材、有基本面支撐，但伴隨著龍頭上漲的同族群股票，到底誰是真貨、或者只是來蹭熱度？可能也根本沒人弄明白，偏偏這類股票又都是游資最喜歡上槓桿的標的，所以才會看到龍頭跌30%、成員可以跌40%、50%的情況。而且當市場反彈，它們還不一定跟上。

所以我現在反而認為，與其在這種快速下跌階段抄科技股，不如改抄科技或主動型ETF。畢竟這類基金選股會挑有基本面支撐的類型，可以基本過濾掉一些地雷。

例如你要抄龍頭科技股，野村臺灣新科技50（00935）、國泰台灣科技龍頭（00881）這些大概就不會錯；如果你想抄記憶體又怕變記憶卡蛙，台股最貼近記憶體主題的ETF就是台新臺灣IC設計（00947），南亞華邦群聯旺宏一次全包，今天1天就彈6%；當然要挑主動型ETF也可以，就是風格常常變化不太容易掌握。

看到這裡，我知道你在找一個關鍵字，怎麼沒有正2？抄底怎麼能不選它？

主要原因在於，我認為下半年行情不會走得像上半年走得這麼順，尤其正2這種槓桿型商品遇到盤整階段，波動耗損帶來的影響可不能忽略。

所以下半年，我認為挑原型ETF可能會比較適合一點

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 00881國泰台灣科技龍頭 00947台新臺灣IC設計 華邦電 欣興 記憶體

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