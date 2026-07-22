玉山投信發行國內首檔瞄準「AI算力」ETF

面對AI應用快速擴展與全球算力需求持續攀升，玉山投信看好算力產業鏈的長線成長契機，今天宣布推出全台首檔瞄準全球算力相關ETF—玉山未來全球算力ETF（009827）。該基金聚焦AI算力核心產業，布局全球三大算力支柱、七大產業鏈，精選50檔頂尖企業。009827預計於8月10日至8月14日正式募集，8月24日成立，並於9月2日掛牌交易，而甫掛牌上市的SPACE X，這檔ETF估計投資比重可到10%。

目前國內多檔ETF都有涉略AI題材，玉山投信總經理梅以德表示，這檔ETF則特別瞄準AI產業中的「算力」。梅以德指出，AI正持續重塑全球產業版圖，而算力已成為新一波工業革命的重要基礎建設。玉山投信希望透過009827，協助投資人以更完整、更前瞻的角度參與全球AI浪潮所帶來的長期投資機會，不僅布局AI運算核心，也同步掌握相關基礎建設與未來應用發展契機。而玉山投信在加入玉山金控集團之後，自2025年以來已陸續發行4檔ETF，未來將持續深化ETF產品布局。

對於8月IPO，9月掛牌的進度，玉山投信市場策略部主管葉家榮指出，馬斯克的SPACE X已經掛牌上市，這檔ETF也會投資SPACE X。他也指出，這檔ETF不只聚焦地表的算力，也聚焦太空的算力，尤其外太空可利用太陽能，而且是低溫的環境，算力設施的競爭力更強，另外，在投資標的也包括了低軌衛星，也將是未來太空算力重要的成長方向。

葉家榮說，這檔ETF成立時間將在8月24日，若於每年8月底進場投資未來算力指數，過去五年持有3個月、6個月及1年的平均表現，隨持有時間拉長而逐步提升，分別約為4.3%、7.1%及逾19%，而且正好可掌握到第三季的商機，且目前的本益比約在過去5年的水位，因此，從中長期角度來看，現在布局並不貴，而且相對便宜，此時布局更有機會參與未來算力產業成長契機。

玉山投信指出，009827所布局的七大產業鏈，包括：AI科技的半導體、雲端運算、AI軟體，以及AI基礎建設的數據中心、電力公用事業與替代能源、工業電氣設備、發電設備，和太空衛星的太空衛星設備服務，特別是009827看好代理式AI與物理AI兩大發展引擎，將持續推升全球算力需求，使「算力」成為稀缺且關鍵的戰略資源。該ETF為全台首檔率先布局全球算力核心產業的ETF，從市值較大的AI算力企業中，層層篩選出具競爭力的算力三大支柱，包括AI科技、AI基建與太空衛星，完整布局算力產業鏈。

玉山投信這檔基金在AI科技、AI基礎建設、太空衛星的整體配置比重為50%、30%、20%，其中自半導體產業中挑選市值最大的8檔企業，並自其餘6大產業各挑選市值最大的7檔企業，共計50檔成分股，均為全球50檔算力菁英企業，聚焦具規模、技術與市占優勢的領先公司，以反映全球算力產業的核心結構，預期成分股包括NVIDIA、Broadcom、台積電、Micron、GE Vernova、Rocket Lab、博通、超微、亞馬遜、台達電、等國內外知名企業，若以國別來看，葉家榮指出，8成在美國，另外2成在歐、亞各1成，而產業配置上，資訊科技並非占全部，只占4成，工業仍占約3成，因此也有發揮分散效果。

玉山投信也指出，該ETF每半年進行一次定審，時間分別落在5月與11月。尤其考量AI產業變化快速，009827特別納入「快速納入（Fast Entry）」機制，符合條件的新上市證券，包括IPO、直接上市及分拆上市等，得於每年2月與8月提前納入成分股，更即時掌握AI算力與創新投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。