卡位全球算力！玉山009827採每半年定審 將於9月2日掛牌

玉山未來全球算力ETF（009827）預計於8月10日至8月14日正式募集，8月24日成立，並於9月2日掛牌交易。

針對選股玉山未來全球算力ETF邏輯，玉山投信市場策略團隊主管葉家榮說明，009827追蹤的是「NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數」，標的範圍涵蓋全球主要交易所中市值達1億美元以上、近三個月日均交易量達100萬美元以上的企業，並依據產業分類篩選出七大算力產業鏈。

為何選擇此時發行該檔產品？葉家榮表示，主要是為了補足客戶最缺的那一塊，可利用009827這一檔ETF，立足台灣、放眼全球算力投資的機會。

另外，009827成分股採市值加權設計，並設有個股權重上限30%及前五大持股合計上限65%等風險控管機制；其中，AI科技、AI基建與太空衛星的比重分別為50%、30%、20%。該ETF每半年進行一次定審，時間分別落在5月與11月。

葉家榮指出，考量AI產業變化快速，009827特別納入「快速納入（Fast Entry）」機制，符合條件的新上市證券，包括IPO、直接上市及分拆上市等，得於每年2月與8月提前納入成分股，更即時掌握AI算力與創新投資機會。

展望後市，葉家榮指出，近年大型雲端與科技巨頭持續擴大資本支出、積極布局基礎建設，因此這波成長動能尚未進入成熟或泡沫階段。整體上，市場不僅未見明顯過熱，反而正處於由基本面與長期趨勢共同驅動的成長階段，而算力與AI發展，是未來具延續性的重要投資主軸。

玉山未來全球算力ETF 009827預計於8月10日至8月14日正式募集。記者崔馨方／攝影

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