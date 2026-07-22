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1萬元打包三星、海力士 大華韓國 KOSPI50 009829 8月3日開募

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
大華韓國KOSPI50 ETF 009829 8月3日至7日開募。記者仝澤蓉／攝影
大華韓國KOSPI50 ETF 009829 8月3日至7日開募。記者仝澤蓉／攝影

看好美、台、韓三強共組的AI硬體黃金供應鏈，大華銀投信推出「大華韓國KOSPI50 ETF」（009829），發行價格每股新台幣10元，預計將於8月3日至8月7日展開募集，幫助投資人掌握韓國最強50大企業的成長紅利。

大華銀投信執行副總經理張耿豪表示，過去市場常將韓國股市視為傳統景氣循環股，但隨著「高頻寬記憶體（HBM）」成為AI算力不可或缺的核心物資，韓國企業的獲利結構已發生質變。

根據最新彭博預估，2026年全球企業獲利前十大排名將出現歷史性大洗牌：三星電子（Samsung）將高居全球第二大獲利企業，而SK海力士（SK Hynix）也將躍升至全球第六，獲利能力直逼蘋果公司（Apple）。這意味著，全球頂尖AI算力紅利的大頭，正在大幅向掌握全球79% HBM市占、68% DRAM市占的韓國記憶體雙雄傾斜。

數字會說話：EPS成長率185%居冠，本益比卻僅8.7倍的「極致性價比」

張耿豪認為，目前韓股正處於「獲利大爆發、估值極偏低」的罕見黃金交界點。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI50經理人郭修誠表示，大華韓國KOSPI50追蹤的「KOSPI50指數」精選韓國交易所（KRX）上市企業中，最具規模與流動性的50大旗艦國家隊。

在產業分布上，KOSPI50指數具有高度的AI前瞻性，以資訊技術（73.26%）為絕對核心，並搭配工業（11.82%）、金融（5.64%）及非核心消費（4.09%）等攻守兼備的產業板塊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

海力士 韓國 三星

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