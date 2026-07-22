玉山009827聚焦AI算力三大支柱 掌握產業核心動能

玉山未來全球算力ETF（009827）將受惠代理式AI與物理AI兩大發展引擎，將持續推升全球算力需求，使「算力」成為稀缺且關鍵的戰略資源。

玉山投信ETF團隊經理人楊立楷表示，該ETF為全台首檔率先布局全球算力核心產業的ETF，從市值較大的AI算力企業中，層層篩選出具競爭力的算力三大支柱，包括AI科技、AI基建與太空衛星，完整布局算力產業鏈。

楊立楷指出，同時嚴選全球50檔算力菁英企業，聚焦具規模、技術與市占優勢的領先公司，預期成分股包括：輝達（NVIDIA）、Broadcom、台積電、Micron、GE Vernova、Rocket Lab等國際知名企業。

另外，009827所布局的七大產業鏈，包括：AI科技的半導體、雲端運算、AI軟體；AI基礎建設的數據中心、電力公用事業與替代能源、工業電氣設備、發電設備，以及太空衛星設備服務等。

楊立楷表示，整體配置比重為50%、30%、20%，其中自半導體產業中挑選市值最大的八檔企業，並自其餘6大產業各挑選市值最大的七檔企業，共計50檔成分股，以反映全球算力產業的核心結構。

楊立楷指出，AI已從訓練階段逐步邁向推理（Inference）應用，帶動算力需求顯著提升，而晶片與硬體設備仍是科技發展的核心。除通用GPU外，客製化晶片ASIC亦成為科技巨頭積極研發重點。

同時，電力供應、資料中心、網通與光通訊等基礎建設，以及電源管理系統，皆為支撐高耗能運算不可或缺的一環。至於太空衛星，則被視為未來前瞻布局的重要方向，相關應用亦蘊含長期發展潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。