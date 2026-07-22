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全台首檔全球算力ETF登場 玉山009827將於8月10日開募

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
玉山投信海外暨固定收益多元資產投資長毛宗毅。記者崔馨方／攝影
玉山投信海外暨固定收益多元資產投資長毛宗毅。記者崔馨方／攝影

玉山投信22日宣布推出全台首檔全球算力相關ETF—玉山未來全球算力ETF（009827），聚焦AI算力核心產業，布局全球三大算力支柱、七大產業鏈，精選50檔頂尖企業，協助投資人掌握AI浪潮下的長期投資機會。009827預計於8月10日至8月14日正式募集，8月24日成立，並於9月2日掛牌交易。

玉山投信總經理梅以德表示，AI正持續重塑全球產業版圖，而算力已成為新一波工業革命的重要基礎建設。玉山投信希望透過009827，協助投資人以更完整、更前瞻的角度參與全球AI浪潮所帶來的長期投資機會，不僅布局AI運算核心，也同步掌握相關基礎建設與未來應用發展契機。

近年來，ETF已成為臺灣資產管理市場的重要成長引擎。玉山投信看好ETF市場長期發展潛力，自2025年以來已陸續發行4檔ETF，未來將持續深化ETF產品布局，結合玉山金控（2884）集團資源與品牌優勢，透過研究實力、通路平台及客戶服務整合，打造兼具差異化與競爭力的產品線，滿足投資人快速變化的資產配置需求。

玉山投信海外暨固定收益多元資產投資長毛宗毅表示，在企業基本面支撐下，S&P 500今年獲利預估成長可望達22.6%，顯示市場成長動能仍具延續性；同時，就估值角度觀察，目前美股預估本益比位於近5年均值，尚未出現明顯過熱現象，顯示行情主要由獲利成長驅動，多頭格局仍具延續空間。

此外，根據統計，若於每年8月底進場投資未來算力指數，過去五年持有3個月、6個月及1年的平均表現，隨持有時間拉長而逐步提升，分別約為4.3%、7.1%及逾19%。從中長期角度來看，現階段布局更有機會參與未來算力產業成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

玉山 ETF

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