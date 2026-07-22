主動式 ETF 火力全開 這兩檔新型態高息 ETF 也跟著飆

美股四大指數全面收紅，帶動22日亞股走強，台灣加權指數盤中一度站回4萬5,000點關卡。不過，由於獲利了結賣壓湧現，大盤隨後轉為高檔震盪。

法人表示，市場焦點高度集中於大型科技股財報表現與AI投資效益，除了資本支出規模外，投資人也更加關注AI變現能力。若科技巨頭能繳出優於預期的財報成績，將有助強化市場對AI產業的信心，台灣相關供應鏈亦可望持續受惠，台股不排除有機會再創波段新高。

隨著台股回穩反彈，主動式台股ETF表現更為亮眼。今日盤中，所有主動式台股ETF漲幅皆優於台灣加權指數，甚至有多檔產品漲幅超過3%，包括主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動安聯台灣（00993A）、主動復華未來50（00991A）、主動第一金台股優勢（00994A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動國泰動能高息（00400A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）等。

上述產品中，兩檔採月配息機制的ETF——主動中信台灣收益（00406A）與主動國泰動能高息，分別將於7月31日及8月5日除息。其中，00406A每單位配息0.128元，00400A每單位配息0.12元，以目前股價估算，年化配息率分別約為16%及11%，吸引市場高度關注。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，台股7月以來走勢相對疲弱，但經過一段時間整理後，在資金回流與產業利多共振帶動下，市場情緒已逐步轉趨樂觀。隨著美國科技巨頭及台灣大型權值股陸續召開法說會並公布財報，市場持續關注雲端服務供應商是否維持AI資本支出擴張趨勢，預期中期行情仍有機會維持偏多格局。

不過，張書廷也提醒，短線市場仍須面對高評價修正壓力及投資人情緒波動，高檔震盪整理的機率依然偏高。然而，在波動升溫的環境下，收益策略反而更能展現投資價值。透過持續收取較為豐厚的權利金收入，不僅可增加投資組合的收益來源，也能在市場震盪期間提供部分下檔保護效果，降低淨值波動風險。

他進一步指出，當市場進入盤整階段時，權利金收益可持續累積；當市場出現回檔時，權利金則可發揮緩衝作用；而當市場重返上升趨勢時，投資組合同樣有機會參與股價上漲帶來的資本利得。在短期不確定性仍高的環境下，以權利金創造穩定現金流、以時間等待趨勢明朗，將有助提升投資體驗，並兼顧長期報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。