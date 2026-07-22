投資人搶 ETF 成交前五大四檔 ETF、零股成交第一0050

搭上台股多頭大反攻行情，FT臺灣永續高息ETF（00961）早盤以12.6元開出，盤中最高觸及12.75元，順利回到最後買進日價格，盤中完成填息。 00961本月每單位配發0.19元，以最後買進日12.75元計算，年化配息率達18％，不僅成為高息ETF市場矚目的「月配王」，市場再度聚焦其高配息背後的投組實力。 月配息的00961近期配息呈現「越配越高」趨勢。根據CMoney資料，00961今年5月每單位配發0.108元，年化配息率12.43％；6月配發0.15元，年化配息率升至14.69％；7月進一步提高至0.19元，年化配息率達18％。 換言之，短短三個月內，00961年化配息率拉升近5.6個百分點，配息金額逐月墊高，成為近期高股息ETF中少見的配息成長型代表。

2026-07-22 11:00