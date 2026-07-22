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投資人搶 ETF 成交前五大四檔 ETF、零股成交第一0050

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股22日延續昨日漲勢，開高走高且盤中一度上漲逾千點，逼近月線大關。投資人也勇於進場搶買ETF，盤中成交量前五大有四檔都是ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾31萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾24萬張排名第二，元大台灣50正2（00631L）逾20萬張排名第四，主動統一台股增長（00981A）逾16萬張排名第五。其他個股為群創（3481）逾24萬張排名第三。正2ETF明顯仍是投資人搶買的熱門標的。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有344萬，緯創（3231）有182萬，南亞科（2408）有182萬，台積電（2330）有149萬，鴻海（2317）有145萬，只有第一名是ETF，其他都是權值股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 緯創 元大

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