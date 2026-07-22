存3年00919喊後悔！年化配息率13%仍輸0050一大截 懶錢包：殖利率不等於報酬率

今年台股迎來史詩級多頭，大盤含息加權報酬指數大漲58.17%，各類ETF普遍交出亮眼成績。

然而，有女網友發文指稱，聽從家人建議默默存群益台灣精選高息（00919）三年，卻發現股價漲幅如烏龜般緩慢，報酬率僅有元大台灣50（0050）的一半，讓她相當後悔沒早點卡位市值型標的，並規劃領完股息後全數出清，轉投0050、00981A及0052。

對此，財經YouTuber「懶錢包」指出，這反映出近年科技大型股凌厲漲勢下，高股息投資人產生的「FOMO」心理。

懶錢包針對00919改版一年的表現進行深度剖析，並整理出4大關鍵：

首先在「殖利率與配息表現」方面，00919配息展現極強競爭力。

今年連續兩季配息創下新高，換算年化殖利率高達13%，上市以來平均殖利率長期維持在11%以上，堪稱高股息ETF殖利率之王。

其次在「總報酬率與績效比較」上，00919的總報酬率相對普通。

若與國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）比較，00919在今年以來至近三年的各階段表現均略微落後。

若對標大盤，除了00878今年略勝一籌外，高股息ETF表現普遍遜於大盤市場平均。

第三為「風險波動度」，00919展現較優異的抗震能力。

數據顯示，在三大人氣高股息ETF中，00919具備最低的標準差與Beta值，且近三年夏普值表現最佳，代表其能以相對較低的波動度創造收益。

最後則是「持股與產業結構轉變」，00919經歷指數改版與審核後，大幅拉高金融股比重至近五成，傳統高比重的半導體與航運股權重則同步下修，整體配置朝多元穩定靠攏。

懶錢包點出，高股息ETF雖在2024與2025年經歷平淡期，但今年配息與股價已有回溫跡象。

她提醒投資人「殖利率不等於報酬率，高股息也不等於高報酬」，選購ETF時應先釐清自身投資目標與風險承受度，切忌單純追逐當下熱門題材，才能在多空循環中長期持有。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。