快訊

日圓貶破163、近40年新低 國銀估恐有續貶可能

揪吃Buffet現省1780！台北五星級飯店「4人同行1人免費」

金流2.7億美元！調查局追毒直搗四海幫龍頭總部 破全台最大跨境洗錢集團

聽新聞
0:00 / 0:00

存3年00919喊後悔！年化配息率13%仍輸0050一大截 懶錢包：殖利率不等於報酬率

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
00919新增16檔成分股，最新布局以金融、半導體、航運類的高息成分股為主。第9次配息0.72元維持新高。圖／本報資料照片
00919新增16檔成分股，最新布局以金融、半導體、航運類的高息成分股為主。第9次配息0.72元維持新高。圖／本報資料照片

今年台股迎來史詩級多頭，大盤含息加權報酬指數大漲58.17%，各類ETF普遍交出亮眼成績。

然而，有女網友發文指稱，聽從家人建議默默存群益台灣精選高息（00919）三年，卻發現股價漲幅如烏龜般緩慢，報酬率僅有元大台灣50（0050）的一半，讓她相當後悔沒早點卡位市值型標的，並規劃領完股息後全數出清，轉投0050、00981A及0052。

對此，財經YouTuber「懶錢包」指出，這反映出近年科技大型股凌厲漲勢下，高股息投資人產生的「FOMO」心理。

懶錢包針對00919改版一年的表現進行深度剖析，並整理出4大關鍵：

首先在「殖利率與配息表現」方面，00919配息展現極強競爭力。

今年連續兩季配息創下新高，換算年化殖利率高達13%，上市以來平均殖利率長期維持在11%以上，堪稱高股息ETF殖利率之王。

其次在「總報酬率與績效比較」上，00919的總報酬率相對普通。

若與國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）比較，00919在今年以來至近三年的各階段表現均略微落後。

若對標大盤，除了00878今年略勝一籌外，高股息ETF表現普遍遜於大盤市場平均。

第三為「風險波動度」，00919展現較優異的抗震能力。

數據顯示，在三大人氣高股息ETF中，00919具備最低的標準差與Beta值，且近三年夏普值表現最佳，代表其能以相對較低的波動度創造收益。

最後則是「持股與產業結構轉變」，00919經歷指數改版與審核後，大幅拉高金融股比重至近五成，傳統高比重的半導體與航運股權重則同步下修，整體配置朝多元穩定靠攏。

懶錢包點出，高股息ETF雖在2024與2025年經歷平淡期，但今年配息與股價已有回溫跡象。

她提醒投資人「殖利率不等於報酬率，高股息也不等於高報酬」，選購ETF時應先釐清自身投資目標與風險承受度，切忌單純追逐當下熱門題材，才能在多空循環中長期持有。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息

相關新聞

存3年00919喊後悔！年化配息率13%仍輸0050一大截 懶錢包：殖利率不等於報酬率

今年台股迎來史詩級多頭，大盤含息加權報酬指數大漲58.17%，各類ETF普遍交出亮眼成績。 然而，有女網友發文指稱，聽從家人建議默默存群益台灣精選高息（00919）三年，卻發現股價漲幅如烏龜般緩慢，報酬率僅有元大台灣50（0050）的一半，讓她相當後悔沒早點卡位市值型標的，並規劃領完股息後全數出清，轉投0050、00981A及0052。

00961盤中強勢填息！年化率衝上18% 成分股助攻、資本利得轉正力挺高配息

搭上台股多頭大反攻行情，FT臺灣永續高息ETF（00961）早盤以12.6元開出，盤中最高觸及12.75元，順利回到最後買進日價格，盤中完成填息。 00961本月每單位配發0.19元，以最後買進日12.75元計算，年化配息率達18％，不僅成為高息ETF市場矚目的「月配王」，市場再度聚焦其高配息背後的投組實力。 月配息的00961近期配息呈現「越配越高」趨勢。根據CMoney資料，00961今年5月每單位配發0.108元，年化配息率12.43％；6月配發0.15元，年化配息率升至14.69％；7月進一步提高至0.19元，年化配息率達18％。 換言之，短短三個月內，00961年化配息率拉升近5.6個百分點，配息金額逐月墊高，成為近期高股息ETF中少見的配息成長型代表。

台股大修正0050最抗跌…009816、00985A、00403A、00991A！棒棒：高低落差高達10％以上

台股7月面臨大修正，0050跌幅相對較小，僅為-5.69%。主動式ETF如00991A跌幅高達-16.01%。市場反映出被動追蹤與主動選股的抗跌能力差異，顯示大型權值股在修正中表現更為穩定。

美股帶勁台股強攻45000點！00406A年化配息率約16％ 搶先鎖定月配息亮點

美股四大指數全數收紅，推升台股盤中一度突破4萬5,000點。台股ETF中，主動中信台灣收益（00406A）年化配息率約16%，吸引投資者關注。專家預期市場情緒逐漸樂觀，但短線波動仍需警惕。

歷次大盤漲逾千點後市表現仍可期 法人看好主動台股 ETF

台股21日收盤大漲1,783.17點，收在44,232.87點，漲幅4.2%，不但收復44,000點大關，也創下單日收盤最大漲點。根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日收盤大漲千點以上共有14次，後市平均表現來看不但是正報酬，且勝率也很高，顯示市場在激情大漲後表現仍可期。

存金融股退休能不敗？清流君拿0055、0050、0056…提領19年實驗：驚人殘額差距曝光

存金融股退休或未必安全！實驗顯示，相同條件下，元大台灣50（0050）在19年提領後，資產增至2,854萬元，而元大MSCI金融（0055）僅剩856萬元，顯示財務安全需考量總報酬及通膨影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。