0056成功填息 2日達陣創最快紀錄

台積電（2330）亮眼財報並擬於2027年漲價，為AI發展再注入強心針。台股22日開盤跳漲近千點，元大高股息（0056）同步股價走揚衝破50元關卡，開盤即完成填息，僅花2日就達陣，改寫最快紀錄，盤中一度更飆逾3%，162萬人投資人歡呼。

0056本次季配息新高1.35元，無礙填息力道，繼除息首日填息7成後，22日再一舉以兩個交易日完成填息，改寫調整為季配息以來最快填息天數，之前最快為今年1月的三個交易日。

配息新高加上強勁的填息預期，吸引資金湧入布局，統計7月以來至21日，累計淨申購金額達306.2億元，其中除息當日吸引25億資金搶進，成為7月最受投資人青睞的高股息ETF。0056最新投資人數來到162萬人，超越00878重返高股息ETF人數最多冠軍寶座。

截至昨日，0056帳上包含股息收入的可分配收益4.93元、包含資本利得的資本平準金19.77元，以目前配息金額估算，持續具有配息基礎。

法人表示，7月台股雖一度受到美伊戰事、韓國股市去槓桿化等疊加因素影響，但AI需求持續強勁為基本面支撐。據經濟部公布最新外銷統計，6月訂單再創新高，寫下連17紅紀錄，經濟部統計處更表示，台灣AI供應鏈接單強勁「走得久、走的遠」。顯見當市場消化不確定因素後，股市成長終將回歸基本面。

與其他高股息ETF不同，0056為市場唯一採「預測未來殖利率」選股機制的高股息ETF，近期納入多檔AI相關受惠股，推升其今年績效與填息表現。除寫下最快填息紀錄，今年以來截至昨日的報酬也來到46%。

隨AI需求持續擴大，台股基本面穩固支撐下，未來有望兼顧股息收入與資本利得，持續為投資人長期配置的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。