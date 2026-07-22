股市震盪資金轉進債市 主動非投等債 ETF 逆勢繳出正報酬

全球主要股市7月以來震盪劇烈，超過30檔在台掛牌的主動式ETF短線績效亦受到影響；反觀以防禦型資產為主的金融股及非投資等級債主動式ETF逆勢上漲，近一個月報酬率甚至超過1%，顯示市場資金逐漸轉向兼具收益與分散風險效果的固定收益資產。

統計7月以來至7月21日，全球主要股票指數中，僅標普500指數維持小幅上漲，那斯達克指數與費城半導體指數則呈現下跌走勢。隨著美國科技股回檔，亞股同樣難以倖免，台灣、日本與韓國股市同期也呈現高檔震盪的態勢。

在台掛牌超過30檔主動式ETF中，7月以來僅有三檔產品維持正報酬，分別為主動復華金融股息（00998A）、主動中信非投等債（00981D）以及主動聯博全球非投等債（00984D）。其中，三檔產品近一個月漲幅皆超過1%，績效居所有主動式ETF前段班。

不過，法人指出，今年債券市場表現呈現明顯分化。長天期公債受殖利率攀升影響而承受壓力；反觀擁有較高票息的非投資等級公司債，憑藉收益優勢與相對抗震特性，今年以來表現優於利率敏感度較高的公債與投資等級債。

至於市場關注的信用風險，主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰表示，目前非投資等級債違約率約為2.17%，遠低於過去25年平均約3.4%的水準。此外，今年以來信用評等獲調升的企業家數多於遭調降者，反映整體企業償債能力仍處於健康區間。

陳昱彰進一步指出，雖然信用利差在市場波動下有所起伏，但仍低於長期平均水準，代表整體風險尚未出現系統性升溫。換言之，在「違約率低、獲利穩定」的環境下，非投資等級債已逐漸具備更接近「收益型資產」而非「高風險投機資產」的特性。

另一方面，支撐非投資等級債投資價值的另一項關鍵因素，來自於目前具吸引力的殖利率水準。陳昱彰表示，目前非投資等級債殖利率約為7.27%，高於過去10年平均值，能為投資人提供穩定且具競爭力的收益來源。在利率維持高檔、金融市場波動仍具不確定性的情況下，高票息收益不僅能提供下檔保護，也有助提升整體投資組合報酬的穩定性。

主動中信非投等債採用主動式投資策略，配置上聚焦信用體質相對穩健的債券標的，同時保有靈活調整能力，並排除CCC級及以下高違約風險債券。透過掌握高殖利率時點加碼布局、發掘信用評等改善標的，以及分散產業與區域風險，提升整體投資組合穩定度。目前產品平均到期殖利率約7.62%、平均票息率約8.54%，並透過月配息機制強化現金流表現，在收益與流動性之間取得良好平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。