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00961盤中強勢填息！年化率衝上18% 成分股助攻、資本利得轉正力挺高配息

聯合新聞網／ 綜合報導
00961早盤以12.6元開出，盤中最高觸及12.75元，順利回到最後買進日價格，盤中完成填息。記者余承翰／攝影
00961早盤以12.6元開出，盤中最高觸及12.75元，順利回到最後買進日價格，盤中完成填息。記者余承翰／攝影

搭上台股多頭大反攻行情，FT臺灣永續高息ETF（00961）早盤以12.6元開出，盤中最高觸及12.75元，順利回到最後買進日價格，盤中完成填息。

00961本月每單位配發0.19元，以最後買進日12.75元計算，年化配息率達18％，不僅成為高息ETF市場矚目的「月配王」，市場再度聚焦其高配息背後的投組實力。

月配息的00961近期配息呈現「越配越高」趨勢。根據CMoney資料，00961今年5月每單位配發0.108元，年化配息率12.43％；6月配發0.15元，年化配息率升至14.69％；7月進一步提高至0.19元，年化配息率達18％。

換言之，短短三個月內，00961年化配息率拉升近5.6個百分點，配息金額逐月墊高，成為近期高股息ETF中少見的配息成長型代表。

市場人士指出，00961的配息邏輯並非單純追求固定配息金額，而是讓配息水準隨基金投資組合的獲利動能調整，相較部分高息ETF每月維持固定配息，00961此次配息提高，關鍵在於基金帳上資本利得累積改善，顯示其不只配股息，也有機會將已實現資本利得納入配息來源。

從基金淨值結構觀察，00961淨值中的「資本損益平準金」由2025年7月的負1.03元，至2026年7月已轉為正2.31元，一年內由負轉正，代表基金帳上累積資本利得明顯增加。

投信法人表示，投資人觀察高息ETF，不宜只看「配多少」，更要追問「息從哪裡來」；股息、已實現資本利得及收益平準金的組成，才是判斷配息能否延續的重要依據。

00961基金經理人江明鴻受訪時表示，00961能在震盪行情中快速填息，底氣來自選股，ETF追蹤ICE臺灣ESG高息指數，兼顧永續、高息與成長動能，成分股布局涵蓋AI伺服器、金融及科技通路等族群。

近期華碩、廣達、緯創等AI供應鏈受惠雲端服務商資本支出擴大，帶動營運及股價表現；兆豐金、玉山金、上海商銀等金融股則提供穩定現金股利與防禦力；聯強也受惠電子零組件庫存調整告一段落，營運動能回升。

台股今日盤中大漲逾千點，最高觸及45,298點，收復45,000點大關，近兩個交易日強彈逾2,000點，帶動高息ETF買氣回溫。

法人認為，00961填息凸顯高股息ETF競爭已從單看殖利率，進入比拚選股品質、資本利得與填息效率的新階段，隨著AI長線題材延續，金融及傳產龍頭獲利穩健，00961若能持續透過精準選股累積資本利得，將有助支撐後續月配越高的市場期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 00961臺灣ESG永續高息

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