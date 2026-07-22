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美股帶勁台股強攻45000點！00406A年化配息率約16％ 搶先鎖定月配息亮點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股反彈帶動主動式ETF漲勢領跑大盤，其中即將於7月31日除息的月配息00406A預估年化配息率達16%，經理人張書廷表示將透過權利金收益策略因應市場高檔震盪並提供下檔保護。本報資料照片
台股反彈帶動主動式ETF漲勢領跑大盤，其中即將於7月31日除息的月配息00406A預估年化配息率達16%，經理人張書廷表示將透過權利金收益策略因應市場高檔震盪並提供下檔保護。本報資料照片

美股四大指數全面收紅，帶動今（22）日亞股走強，台灣加權指數盤中一度站回4萬5,000點關卡。不過，由於獲利了結賣壓湧現，大盤隨後轉為高檔震盪。

法人表示，市場焦點高度集中於大型科技股財報表現與AI投資效益，除了資本支出規模外，投資人也更加關注AI變現能力。若科技巨頭能繳出優於預期的財報成績，將有助強化市場對AI產業的信心，台灣相關供應鏈亦可望持續受惠，台股不排除有機會再創波段新高。

隨著台股回穩反彈，主動式台股ETF表現更為亮眼。7月22日盤中，所有主動式台股ETF漲幅皆優於台灣加權指數，甚至有多檔產品漲幅超過4%，包括主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動安聯台灣（00993A）、主動復華未來50（00991A）、主動第一金台股優勢（00994A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動國泰動能高息（00400A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）等。

上述產品中，兩檔採月配息機制的ETF——主動中信台灣收益（00406A）與主動國泰動能高息（00400A），分別將於7月31日及8月5日除息。其中，00406A每單位配息0.128元，00400A每單位配息0.12元，以目前股價估算，年化配息率分別約為16%及11%，吸引市場高度關注。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，台股7月以來走勢相對疲弱，但經過一段時間整理後，在資金回流與產業利多共振帶動下，市場情緒已逐步轉趨樂觀。隨著美國科技巨頭及台灣大型權值股陸續召開法說會並公布財報，市場持續關注雲端服務供應商是否維持AI資本支出擴張趨勢，預期中期行情仍有機會維持偏多格局。

不過，張書廷也提醒，短線市場仍須面對高評價修正壓力及投資人情緒波動，高檔震盪整理的機率依然偏高。然而，在波動升溫的環境下，收益策略反而更能展現投資價值。透過持續收取較為豐厚的權利金收入，不僅可增加投資組合的收益來源，也能在市場震盪期間提供部分下檔保護效果，降低淨值波動風險。

他進一步指出，當市場進入盤整階段時，權利金收益可持續累積；當市場出現回檔時，權利金則可發揮緩衝作用；而當市場重返上升趨勢時，投資組合同樣有機會參與股價上漲帶來的資本利得。在短期不確定性仍高的環境下，以權利金創造穩定現金流、以時間等待趨勢明朗，將有助提升投資體驗，並兼顧長期報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益 ETF 月配息

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