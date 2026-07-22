台股大修正0050最抗跌…009816、00985A、00403A、00991A！棒棒：高低落差高達10％以上

＊原文發文時間為7月21日

大家都是訴求「0050」，面對7月台股大修正，跌幅怎麼差這麼多？！

7月這波大回檔，相信大家打開看盤軟體都忍不住倒吸了一口氣，攤開 7/1 到 7/21 的數據比一比，真相非常殘酷：

0050（元大台灣50）：-5.69% 009816（凱基台灣TOP 50）：-6.76% 00985A（主動野村臺灣增強50）：-7.41% 00403A（主動統一升級50）：-12.56% 00991A （主動復華未來50）：-16.01%

一樣都是主打「0050」，為什麼高低落差高達10%以上？其實關鍵就在於 「被動追蹤」 與 「主動選股」 的差異！

超大型權值股的「護城河」效應

老字號的0050是純被動追蹤，裡頭光是「護國神山」台積電就佔了近6成！當市場恐慌殺盤時，這種超大型權值股反而發揮了極佳的撐盤效果。

而009816也是貼近大盤權值的優化被動型，跟0050一樣在這波修正中相對於主動式ETF抗跌。

主動式 ETF 的「25% 天花板」與「中小型黑馬」

00985A、00403A、00991A屬於近期話題度極高的主動式ETF。為了創造打敗大盤的超額報酬，經理人會把選股池擴大到前150大甚至200大，去挖寶中小型潛力股。

多頭時，這些中小型飆股衝刺速度極快；但遇到空頭拉回，這類高動能的股票往往面臨最沉重的獲利了結與流動性賣壓。

金管會近期雖已放寬法規，但主動ETF單一持股最高上限仍為25%，無法像0050那樣擁有近六成台積電的重倉保護，淨值波動自然比大盤劇烈很多。

同樣是主動式 為何00985A跟00991A命運大不同？

防禦相對較佳的 00985A

雖然是主動型，但因為加入了嚴格的財報風控機制，主動汰除弱勢股，加上持股底子偏向大型權值，所以在大跌中相對耐震。

受傷最深的00991A

上半年靠著重押AI供應鏈等中小型潛力股，績效一飛衝天，但也因為「多頭衝得快」，遇到空頭修正時賣壓最重，跌幅自然也就最深。

總結來說

投資沒有絕對的好壞，只有看清商品本質，選擇適合自己的工具！想要穩穩跟著大盤走，被動市值型依然是核心首選；如果看好經理人的選股能力，願意用高波動換取高報酬，主動式ETF絕對是強力的進攻武器。

市場大跌往往是檢視投資組合最好的試金石。趁著這波拉回，剛好可以冷靜下來算算手邊關注清單的合理價，說不定現在正是尋找便宜買點、慢慢分批布局的好時機喔！

大家這波都有守住嗎？還是跟我一樣某些標的已被套牢呢？

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