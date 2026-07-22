快訊

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

丁學文專欄／恐懼催生股市狂熱 散戶終將樂極生悲？

韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出

聽新聞
0:00 / 0:00

存金融股退休能不敗？清流君拿0055、0050、0056…提領19年實驗：驚人殘額差距曝光

聯合新聞網／ 清流君
歷史回測顯示，在19年間累計提領1256萬元生活費的條件下，0050資產仍成長至2854萬元，而金融產業ETF（0055）則縮水至856萬元，凸顯總報酬追上通膨才是退休資產不敗的關鍵。記者余承翰／攝影
歷史回測顯示，在19年間累計提領1256萬元生活費的條件下，0050資產仍成長至2854萬元，而金融產業ETF（0055）則縮水至856萬元，凸顯總報酬追上通膨才是退休資產不敗的關鍵。記者余承翰／攝影

退休靠「存金融股」真的不敗嗎？

很多人規劃退休時，第一個想到的不是市值型ETF，而是：

存金融股、領股息。

理由很直覺。

金融業不容易消失、配息相對穩定，股價波動看起來也沒那麼劇烈。退休後只要每年領股息，不追求股價上漲，生活似乎就能過得很安心。

但這裡有一個很常見的退休迷思：

因為金融股看起來很穩、不容易倒，所以就能一直領股息，當成永續退休金

問題是，這個思考的出發點就錯了。

退休投資真正的關鍵，不是金融股會不會倒，而是：

「在持續提領、生活費又隨通膨增加的情況下，金融股能不能長期守住退休資產？」

這張圖，我用元大MSCI金融（0055）代表金融股，和元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）做了一次相同條件的歷史回測。

2007年底投入1,000萬元，從2008年開始，每年年初提領初始資產的5%，也就是第一年領50萬元，之後每年再增加3%，模擬生活費通膨，像到今年年初則提領85萬元。

截至2026年7月，總共提領19次，累計領走約1,256萬元。

三種投資方式領走的生活費完全相同，唯一的差別，就是退休資產放在哪一檔ETF。

結果是：

0050期末約剩2,854萬元

0055約剩856萬元

0056約剩870萬元

0050經過近19年的持續提領後，年年賣、不但沒有被賣光，資產反而從1,000萬元成長到2,854萬元。

這段期間當然不是一路順風。

金融海嘯、疫情崩盤、升息修正，每次市場大跌，退休者還是必須照樣賣股、提領生活費。

但0050後續的總報酬與成長速度，足以逐漸超過持續增加的提領金額。

再來看0055。

0055沒有破產，也沒有被領到歸零，最後仍剩下856萬元。

所以你可以說，金融股不是不能拿來退休。

它確實支應了19年的生活費。

但你不能因此就說，它是「不敗的退休策略」。

因為這856萬元，是2026年的856萬元；原始投入的1,000萬元，則是2007年的1,000萬元。

經過近19年的通膨後，帳面上雖然還有856萬元，實際購買力卻早已明顯縮水。

0055是金融產業ETF，0056則是高股息選股，兩者策略不同，但在相同的固定實質提領下，期末資產都低於原始本金。

這也說明，退休投資不能只看：「配息率高不高」或「有沒有賣股票」。

真正該看的，是整體總報酬能不能長期追上提領與通膨。

很多人認為：

只要金融股不倒、每年有配息，退休就一定安全。

但這種說法忽略了通膨、產業集中、總報酬，以及長期提領對資產造成的侵蝕。

這次回測中，0055確實成功支應了19年的生活費，也沒有歸零。

但同樣領走1,256萬元，0050最後還有2,854萬元，0055只剩856萬元，差距接近2,000萬元。

這個差距，才是退休投資真正需要思考的機會成本。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 0055元大MSCI金融 金融股 ETF 退休金 通膨

延伸閱讀

0050秒填息、006208還貼息？拆解兩大市值型ETF配息密碼：資本利得比重竟差這麼多

存到4千萬還是不快樂？單身男開滿融資慘剩436萬 網：有錢時要守得住

台股兩度回檔都守在13%內！網熱議抗跌關鍵：台積電撐盤、ETF資金成護城河

台股飆漲1783點創紀錄！陳重銘力挺台積電（2330）是「送分題」：逢拉回布局00685L等標的

相關新聞

存金融股退休能不敗？清流君拿0055、0050、0056…提領19年實驗：驚人殘額差距曝光

存金融股退休或未必安全！實驗顯示，相同條件下，元大台灣50（0050）在19年提領後，資產增至2,854萬元，而元大MSCI金融（0055）僅剩856萬元，顯示財務安全需考量總報酬及通膨影響。

台股飆漲1783點創紀錄！陳重銘力挺台積電（2330）是「送分題」：逢拉回布局00685L等標的

台股昨日大漲1,783點，創下史上最大單日漲點。陳重銘強調台積電是「送分題」，並指出逢拉回是布局好時機，自己也加碼了群益臺灣加權正2（00685L）的投資。

00411A選股心法：333法則╳40法則 篩出前沿科技贏家

統一投信推出的00411A ETF專注於前沿科技，包括具潛力的AI與自動駕駛領域。透過333法則與40法則，篩選成長潛力企業，並計劃年配息。經理人郭智偉過往績效卓越，有望為投資者帶來回報。

0050秒填息、006208還貼息？拆解兩大市值型ETF配息密碼：資本利得比重竟差這麼多

元大台灣50（0050）迅速填息，而富邦台50（006208）則在股災後仍處於貼息狀態。兩者的配息來源策略有明顯差異，006208以股利收入為主，較能吸引小資族。相對地，0050則穩健配息，保留資本以追求長期增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。