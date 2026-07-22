存金融股退休能不敗？清流君拿0055、0050、0056…提領19年實驗：驚人殘額差距曝光

很多人規劃退休時，第一個想到的不是市值型ETF，而是：

存金融股、領股息。

理由很直覺。

金融業不容易消失、配息相對穩定，股價波動看起來也沒那麼劇烈。退休後只要每年領股息，不追求股價上漲，生活似乎就能過得很安心。

但這裡有一個很常見的退休迷思：

因為金融股看起來很穩、不容易倒，所以就能一直領股息，當成永續退休金。

問題是，這個思考的出發點就錯了。

退休投資真正的關鍵，不是金融股會不會倒，而是：

「在持續提領、生活費又隨通膨增加的情況下，金融股能不能長期守住退休資產？」

這張圖，我用元大MSCI金融（0055）代表金融股，和元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）做了一次相同條件的歷史回測。

2007年底投入1,000萬元，從2008年開始，每年年初提領初始資產的5%，也就是第一年領50萬元，之後每年再增加3%，模擬生活費通膨，像到今年年初則提領85萬元。

截至2026年7月，總共提領19次，累計領走約1,256萬元。

三種投資方式領走的生活費完全相同，唯一的差別，就是退休資產放在哪一檔ETF。

結果是：

0050期末約剩2,854萬元 0055約剩856萬元 0056約剩870萬元

0050經過近19年的持續提領後，年年賣、不但沒有被賣光，資產反而從1,000萬元成長到2,854萬元。

這段期間當然不是一路順風。

金融海嘯、疫情崩盤、升息修正，每次市場大跌，退休者還是必須照樣賣股、提領生活費。

但0050後續的總報酬與成長速度，足以逐漸超過持續增加的提領金額。

再來看0055。

0055沒有破產，也沒有被領到歸零，最後仍剩下856萬元。

所以你可以說，金融股不是不能拿來退休。

它確實支應了19年的生活費。

但你不能因此就說，它是「不敗的退休策略」。

因為這856萬元，是2026年的856萬元；原始投入的1,000萬元，則是2007年的1,000萬元。

經過近19年的通膨後，帳面上雖然還有856萬元，實際購買力卻早已明顯縮水。

0055是金融產業ETF，0056則是高股息選股，兩者策略不同，但在相同的固定實質提領下，期末資產都低於原始本金。

這也說明，退休投資不能只看：「配息率高不高」或「有沒有賣股票」。

真正該看的，是整體總報酬能不能長期追上提領與通膨。

很多人認為：

只要金融股不倒、每年有配息，退休就一定安全。

但這種說法忽略了通膨、產業集中、總報酬，以及長期提領對資產造成的侵蝕。

這次回測中，0055確實成功支應了19年的生活費，也沒有歸零。

但同樣領走1,256萬元，0050最後還有2,854萬元，0055只剩856萬元，差距接近2,000萬元。

這個差距，才是退休投資真正需要思考的機會成本。

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