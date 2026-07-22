存金融股退休能不敗？清流君拿0055、0050、0056…提領19年實驗：驚人殘額差距曝光
退休靠「存金融股」真的不敗嗎？
很多人規劃退休時，第一個想到的不是市值型ETF，而是：
存金融股、領股息。
理由很直覺。
金融業不容易消失、配息相對穩定，股價波動看起來也沒那麼劇烈。退休後只要每年領股息，不追求股價上漲，生活似乎就能過得很安心。
但這裡有一個很常見的退休迷思：
因為金融股看起來很穩、不容易倒，所以就能一直領股息，當成永續退休金。
問題是，這個思考的出發點就錯了。
退休投資真正的關鍵，不是金融股會不會倒，而是：
「在持續提領、生活費又隨通膨增加的情況下，金融股能不能長期守住退休資產？」
這張圖，我用元大MSCI金融（0055）代表金融股，和元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）做了一次相同條件的歷史回測。
2007年底投入1,000萬元，從2008年開始，每年年初提領初始資產的5%，也就是第一年領50萬元，之後每年再增加3%，模擬生活費通膨，像到今年年初則提領85萬元。
截至2026年7月，總共提領19次，累計領走約1,256萬元。
三種投資方式領走的生活費完全相同，唯一的差別，就是退休資產放在哪一檔ETF。
結果是：
0050期末約剩2,854萬元
0055約剩856萬元
0056約剩870萬元
0050經過近19年的持續提領後，年年賣、不但沒有被賣光，資產反而從1,000萬元成長到2,854萬元。
這段期間當然不是一路順風。
金融海嘯、疫情崩盤、升息修正，每次市場大跌，退休者還是必須照樣賣股、提領生活費。
但0050後續的總報酬與成長速度，足以逐漸超過持續增加的提領金額。
再來看0055。
0055沒有破產，也沒有被領到歸零，最後仍剩下856萬元。
所以你可以說，金融股不是不能拿來退休。
它確實支應了19年的生活費。
但你不能因此就說，它是「不敗的退休策略」。
因為這856萬元，是2026年的856萬元；原始投入的1,000萬元，則是2007年的1,000萬元。
經過近19年的通膨後，帳面上雖然還有856萬元，實際購買力卻早已明顯縮水。
0055是金融產業ETF，0056則是高股息選股，兩者策略不同，但在相同的固定實質提領下，期末資產都低於原始本金。
這也說明，退休投資不能只看：「配息率高不高」或「有沒有賣股票」。
真正該看的，是整體總報酬能不能長期追上提領與通膨。
很多人認為：
只要金融股不倒、每年有配息，退休就一定安全。
但這種說法忽略了通膨、產業集中、總報酬，以及長期提領對資產造成的侵蝕。
這次回測中，0055確實成功支應了19年的生活費，也沒有歸零。
但同樣領走1,256萬元，0050最後還有2,854萬元，0055只剩856萬元，差距接近2,000萬元。
這個差距，才是退休投資真正需要思考的機會成本。
◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。