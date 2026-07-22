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台股飆漲1783點創紀錄！陳重銘力挺台積電（2330）是「送分題」：逢拉回布局00685L等標的
台股昨（21）日大漲1,783點，創下史上最大單日收盤漲點。陳重銘在影音內容中表示，雖然今日大盤強勁反彈，但相較於上週大跌2,900多點，指數仍有一段距離需要努力。
他再次強調，台積電（2330）是市場上的「送分題」，今年上半年台積電每股盈餘（EPS）已接近50元，法人預估全年賺110元不成問題。若以20倍本益比推算，2,200元基本上是地板價；隨著獲利大幅成長，本益比更有機會上修至25倍甚至30倍。
因此，每當市場出現不理性的拉回洗盤時，就是布局台積電的好時機。
陳重銘透露，在此波大盤下跌過程中，除了買進台積電現貨外，也在美股布局台積電兩倍槓桿產品（TSMX）。他分析，由於台積電佔台股大盤權重約42%，只要台積電表現優異，大盤走勢自然不會太差。
因此，他也趁著這波拉回加碼了250張的群益臺灣加權正2（00685L），透過兩倍槓桿產品參與大盤反彈行情。
◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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