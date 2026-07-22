0050秒填息、006208還貼息？拆解兩大市值型ETF配息密碼：資本利得比重竟差這麼多

時機好壞真的有差！元大台灣50（0050）昨日上演秒填息，富邦台50（006208）卻是早一步在上周股災時除息，現在還處於貼息狀態。然而說到配息，這兩大市值型ETF的配息來源策略有著明顯的差異，想要長期投資的民眾都應該趁機好好瞭解一番！

首先攤開006208近兩年的每半年配息記錄，今年7月中剛除息的配息來源，100％全部是資本利得，其他時段（扣除2025年下半年的配息來源，股利收入與資本利得的比重大約是1：3）的配息來源，則是100％全部是股利收入。

由此可知，006208過去的配息政策偏向於「發放股利、留住資本」，其目的就是想把基金資本留在淨值內、多多提高績效報酬，希望能從對手0050的手中，搶下小資族的芳心。

配息來源考量小資族

此話怎講？那是因為006208這樣的配息來源比重配置，可以讓小資族們一方面快樂領取配息金，另一方面又能增加申報綜合所得稅時的8.5％股利扣抵稅額；但缺點是單筆股息金額如果超過2萬元，會被預扣二代健保的補充保費。

好在2024年到2025年下半年，006208配出去的每股股息只有0.78至0.98元，所以單筆股息要超過2萬元的扣費門檻，機率會小一點。

不過，由於近兩年台股實在漲太多了，006208累積了大筆的換股資本利得，而且其股價也隨著淨值飆升而大漲，不能再不提高股利給小資族了，因此在去年下半年的每股股息就突然大幅增加到3.44元。

006208貼近小資族的心就在於：拉高配息的同時，也兼顧：不讓你的單筆股利收入衝破2萬元的補充保費門檻，所以大幅拉高資本利得比重（達到1：3），甚至在今年上半年的配息來源，全部改為免扣補充保費的資本利得（股利可能也配完了）。

0050有多少就配多少

反觀0050近年來的配息來源比重的規劃就穩定多了，採取的方式是「收多少股利，就配多少」，不會為了平穩而多配息，也使得上半年、下半年配息金額有落差，而且配息來源的股利收入與資本利得的比重始終維持在1：2至1：3之間，都沒有配出100％的股利收入或100％的資本利得。

0050既不特別討好散戶，也不對法人、大戶特別好，這樣配息策略的好處是：不會為了拚股息而實現資本利得，就能讓基金資本保留在淨值中，繼續隨著大盤及科技股的長期成長，發揮出滾雪球的複利效益，又能讓想股利的小資族拿到該拿的股息。

如果是你，會比較想買這兩支市值型ETF的哪一支呢？

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