台股ETF績效一吐悶氣 富邦臺灣加權正2勁揚7.8%最多

台股昨（21）日強勢反彈，大盤終場狂飆並創下史上單日收盤最大漲點，單日漲幅4.2%。在市場情緒回溫下，各類型台股ETF展現強勁吸金力，不僅槓桿型、主動式ETF漲幅亮眼，多檔主被動台股ETF也展現優於大盤的超額報酬，單日漲幅與成交量均表現亮眼。

台股昨日收盤大漲1,783點、收在44,232點，漲幅4.2%，不但收復44,000點大關，也創下單日收盤最大漲點。事實上，統計大盤在過去單日收盤上漲千點以上共14次，後5日、後10日、後20日、後40日、後60日平均漲幅分別為2.81%、2.86%、8.81%、20.31%、29.8%，後一月以後大多上漲。

觀察昨日各類型台股ETF單日表現，槓桿型ETF及主動式ETF扮演領頭羊，漲幅表現以富邦臺灣加權正2漲7.8%居冠，成交量2,180張；群益臺灣加權正2亦大漲7.5%，成交量衝上260,056張的高水準；國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2單日漲幅分別達7.4%、7.1%，其中元大台灣50正2成交量高達204,454張。

值得注意的是，主動式台股ETF也展現出爆發力與人氣。台股大漲的強彈行情中，主動式ETF在集中市場隨時交易、流動性高、透明度高的特性，吸引散戶與國家隊資金競相湧入搶進，全台21檔主動式 ETF有多檔收盤漲幅超越6%。

主動統一台股增長昨飆7.0%，漲幅緊追槓桿型ETF，成交量爆出199,589張巨量；主動台新優勢成長、主動第一金台股優單日漲幅亦分別達6.79%、6.72%。被動式ETF包括：野村臺灣新科技50、富邦旗艦50、國泰數位支付服務也漲逾6%。

法人提醒，在連續大漲行情中，台股正2型ETF雖可達到槓桿爆發力，但需注意的是，一旦市場轉為多空拉鋸，正2型ETF的「波動耗損」也會迅速吞噬報酬，此時主被動式台股ETF的選股與防禦價值才會凸顯。

綜合主動群益台灣強棒經理人陳沅易、主動台新優勢成長經理人魏永祥、主動第一金台股優經理人張正中表示，本波台股修正的主因，來自韓國個股槓桿ETF去槓桿及國際資金戰略調整，進而引發短線急跌；台股在回到季線支撐點附近後有撐，判斷加權指數在前波低點42,000至月線43,000點附近有較強支撐，長多趨勢不變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。