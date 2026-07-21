半導體概念 分批布局

台股昨（21）日在美國半導體股反彈帶動下強勢回升，電子與傳產族群同步走強，市場信心回溫。儘管短線仍受資金輪動及國際政經變數影響，法人認為，本波修正屬於高檔整理格局，並非AI產業趨勢反轉，隨全球AI投資持續擴大、企業獲利動能穩健，半導體仍是台股中長線最具成長潛力的核心族群，投資人可趁震盪分批布局半導體概念ETF。

從市場資金流向觀察，資金仍持續流向具成長性的台股ETF。統計至21日，在規模百億元以上的被動式台股ETF中，前五名近一個月已發行受益權單位數成長都逾雙位數，顯示即使市場震盪，投資人仍持續透過ETF布局AI與半導體主題，反映市場對產業長線成長趨勢仍具高度信心。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，行政院主計總處日前將2026年全年GDP成長率大幅上修至9.64%，主要受惠AI伺服器需求快速成長，帶動台灣AI供應鏈出口持續攀升；中經院公布的領先及同時指標同步走升，也反映整體景氣仍維持擴張格局。

陳双吉指出，今年來多家半導體企業營收維持雙位數成長，部分記憶體族群年增率更高達200%至600%，AI伺服器、共同封裝光學（CPO）、高速交換器及高功率電源等需求持續上修，帶動半導體產業景氣續旺。近期科技股拉回，主因市場消化前波漲幅及重新評價企業獲利速度，並非AI需求降溫或基本面轉弱。

展望後市，7月底至8月初，美系雲端服務供應商（CSP）將陸續公布財報與法說會，AI資本支出是否持續擴張將成為全球科技股的重要觀察指標。陳双吉建議，看好AI與半導體長線成長趨勢的投資人，可採取分批布局、逢回加碼策略切入00892，掌握下一波AI成長契機。

基於全球AI軍備競賽持續，台灣相關科技廠商仍可望持續受惠，享獲利上修的良性循環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。