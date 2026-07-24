統一00411A！抓住下一波科技巨星…經理人揭密「前沿選股」策略

隨著美股與台股在科技股帶領下頻創歷史新高，投資人紛紛尋找下一個具備暴爆發力的科技商機。

統一投信推出旗下海外股票型主動式ETF「統一前沿科技主動式ETF（00411A）」，主打「雙線布局」策略，同步鎖定當前獲利穩健的科技巨獸與具備高成長潛力的未來獨角獸。

經理人郭智偉在影音節目中說明，「前沿科技」指的是新技術在進入大規模商業化之前的發展階段；回顧科技產業發展史，科技新創企業股價爆發力最強的時期，往往落在「營收快速擴張期」而非等到實際獲利爆發。

以亞馬遜（Amazon）為例，2002至2014年間處於電商市場擴張期，雖然獲利尚不明顯，但營收年複合成長率近3成，帶動股價大漲27倍；後續10年雖受惠雲端業務獲利飆升促使股價再漲3倍，但初期擴張階段的漲幅遠高於後期；因此，若等到企業獲利成熟才進場，往往會錯過獲利最豐厚的前段行情。

為挑選兼具成長性與營運品質的標的，00411A採用三大指標作為選股邏輯，凡符合其中一項即納入選股池：

1.成長爆發關鍵點（333法則）

選擇市場規模成長率大於30% 產業滲透率小於30% 且企業營收成長率大於30%的標的

2.兼顧成長與獲利品質（40法則）

營收成長率加上獲利率合計達到40%以上，衡量新創初期階段的營運健康度

3.前沿領先者

圖／截自統一投信YouTube影片

挑選在技術壁壘、生態系建立或規模優勢上佔據領導地位的企業

郭智偉進一步指出，00411A具備四大核心特色：

包括聚焦美國 鎖定科技 側重AI與次世代技術應用 放寬單一最大持股上限至20%的操作彈性

圖／截自統一投信YouTube影片

由於新科技世代的發展週期長達5至10年，龍頭廠商享有長期的超額報酬，適度放寬持股上限有助於長期布局並極大化投資效益。

在初期配置規劃上，00411A預計將70%資金布局於美國，其餘30%配置於台灣、日本及韓國等受惠AI硬體浪潮的龍頭企業。

圖／截自統一投信YouTube影片

產業主題除AI與能源基礎建設外，也將延伸至AI原生軟體、太空經濟、量子計算及人形機器人等領域。

此外，隨著未來市場預期迎來一波重量級前沿科技企業（如OpenAI、Anthropic、SpaceX等）的IPO熱潮，主動式操作更能靈活掌握新股上市帶來的黃金投資機會。

靈魂人物操盤手：經理人郭智偉背景與過往戰績

主動式ETF的成功關鍵往往取決於基金經理人的操盤眼光。00411A由郭智偉擔綱經理人，其學歷背景跨足理工與商管領域，畢業於成功大學機械系及台灣大學國際企業研究所，在進入投信業前，曾於鴻海精密工業擔任產品經理，具備紮實的科技產業實務思維與敏銳度。

在操盤績效方面，郭智偉主要負責海外科技型基金。

圖／截自MoneyDJ

自2017年接手「統一全球新科技基金」以來，累積績效高達773.98%，大幅超越同期間台股的341%；另一檔「統一新亞洲科技能源基金」自2022年以來，累積報酬率亦達290%，遠優於同期間台股大盤的158%。

展現出其在跨國科技趨勢掌握與選股操盤上的優異實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。